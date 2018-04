Vlada pozvala svet k razrešitvi direktorja AVK

Be. B., STA

Vlada je svet Agencije za varstvo konkurence (AVK) pozvala, naj zaradi suma nestrokovnega delovanja izvede postopek predčasne razrešitve direktorja AVK Andreja Matvoza, so sporočili z gospodarskega ministrstva. Vlada tudi zahteva, da jo svet AVK o svojih ugotovitvah obvesti najkasneje do konca maja.

Kot pravijo na ministrstvu, je iz letnih poročil AVK razvidno, da se je število izdanih odločb o prekrških znižalo. Agencija v obdobju, ko je njen direktor Matvoz, namreč ni izdala nobenih odločb o prekrških.

Vlada se po besedah Počivalška tako sprašuje, ali AVK sploh deluje kot prekrškovni organ.

Prodaja in nakup žilnih opornic

Ministrstvo navaja, da je bil Matvoz januarja letos kot priča zaslišan pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

»Na zaslišanju ni izkazal poznavanja svojih nalog in pristojnosti kot direktor in zato posledično obstaja sum, da jih niti ne more strokovno izvajati. Na vprašanje, ali lahko direktor agencije vodi postopke, je namreč gospod Matvoz odgovoril, da ne in da ne ve, kdo bi mu podelil pooblastilo za to,« so zapisali na ministrstvu.

Vedel za položaj dobavitelja, a ni reagiral

Dodali so, da direktor AVK pooblastila ne potrebuje, saj mu to pristojnost daje zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Preiskovalna komisija je v svojem zaključnem poročilu ugotovila, da naj bi Matvoz vedel za položaj določenega dobavitelja v Sloveniji, vendar ni reagiral in sprožil sektorske preiskave. »Toliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da je omenjena komisija že 18. oktobra 2017 podala vmesno poročilo, v katerem je predlagala, da pristojni organi, raziščejo sume. Obe poročili je obravnaval tudi DZ in sta objavljeni na spletnih straneh DZ,« so dodali na ministrstvu.

Ministrstvo še pravi, da je v vladnem gradivu navedenih »še nekaj dejstev, ki dajejo vtis, da direktor AVK svojega dela ne opravlja vestno in strokovno. Foto: Blaž Samec/Delo

Začelo se je z Agrokorjem

Povod, da je Počivalšek na vladi sploh spregovoril o tej zadevi, pa je primer Agrokor. Ko je v veljavo stopil lex Agrokor in je Hrvaška imenovala svojo izredno upravo v podjetju Agrokor, je preko nje pridobila odločilen vpliv na Agrokor - tako tudi posreden vpliv na Mercator. Prišlo je do spremembe nadzora v družbi, kar lahko pomeni izpolnitev pogoja za obvezno priglasitev koncentracije v Sloveniji, pravi ministrstvo.

»Kolikor nam je znano, ta ni bila priglašena. AVK lahko po uradni dolžnosti uvede postopek presoje koncentracije, če je izkazana verjetnost, da je prišlo do koncentracije, ki je podrejena določbam zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Tudi AVK tega ni storil. Vsaj po nam znanih informacijah ne,« je zapisal Počivalšek.

Opustitev uvedbe takšnega postopka po njegovih besedah lahko pomeni morebitno kazensko odgovornost direktorja AVK, denimo kaznivega dejanja nevestnega dela.

Ministrstvo še pravi, da je v vladnem gradivu navedenih »še nekaj dejstev, ki dajejo vtis, da direktor AVK svojega dela ne opravlja vestno in strokovno, direktor AVK pa se ima v skladu s poslovnikom AVK pravico izjaviti glede obstoja razloga za razrešitev«.