Vlada razrešila Ostermana in imenovala Alana Gedra

Ljubljana – Vlada je na današnji seji na predlog ministrice za obrambo Andreje Katič razrešila načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana in na njegovo mesto imenovala dosedanjega Ostermanovega namestnika Alana Gedra, je po seji vlade povedal premier Miro Cerar.

Kot je spomnil Cerar, je zadnje preverjanje usposobljenosti bataljonske bojne skupine, ki je formirana v 72. brigadi Slovenske vojske (SV), minuli teden na Počku pripeljalo do ugotovitve, da ta ni ustrezno pripravljena glede na Nato standarde.

Pomanjkljiva usposobljenost osebja

Iz poročila ministrice, ki ga je zahteval po njegovih besedah izhaja, »da je bila kadrovska popolnitev in opremljenost enote ustrezna, negativna ocena preverjanja se tako nanaša na priprave, vodenje in poveljevanje, gibanje na bojišču, vzdržljivost, premike in transport, in medicinsko podporo, informatiko in komunikacije«. Vzrok za tako stanje je glede na poročilo pomanjkljiva usposobljenost osebja.

Cerar je ob tem poudaril, da je vlada že konec leta 2016 na osnovi strateškega pregleda obrambe sprejela ukrepe, s katerimi so vojski zagotovili dodatna sredstva, nato pa so sprejeli tudi ukrepe, usmerjene v izboljšanje pripravljenosti in organiziranosti SV. »Vlada je torej v veliki meri svoje naloge že opravila, zato smo bili presenečeni, ko smo dobili to poročilo,« je dejal premier.

Kot poroča ministrica, iz rezultatov ocenjevanja 72. brigade »izhaja, da se ukrepi za izboljšanje stanja SV ne izvajajo s pričakovano dinamiko«, je navedel. »In ker je prav načelnik Generalštaba SV po zakonu o obrambi prvi odgovoren za pripravljenost, delo in uporabo vseh poveljstev in enot SV, je vlada na predlog ministrice sprejela sklep o razrešitvi generalmajorja Andreja Ostermana s položaja načelnika SV in hkrati na njen predlog imenovala na to mesto generalmajorja Alana Gedra,« je sporočil.

Dodal je, da ga je poročilo zaskrbelo in da do takšnih ocen ne bi smelo priti. Presenečen je tudi, da se je SV sama odločila za to ocenjevanje v času, ko bi lahko vedela, da ta enota še ni v celoti pripravljena. »Tu je prišlo do javnega in namernega samoponižanja SV in vojakov. Mislim, da je to zelo neprimerno,« je dejal premier. Zato je zahteval od Katičeve, da preveri, »kdo je sprožil takšno dejanje in s kakšnimi motivi«.

Katičeva je na današnji novinarski konferenci po seji vlade priznala, da bi do zamenjave lahko prišlo že prej. Osterman je po njenih besedah odredil preverjanje na Počku, čeprav je vedel, da bodo neuspešni. Foto: Mavric Pivk/Delo

Vse to kaže tudi na težave pri delovanju SV in tu mora po Cerarjevih besedah ministrica zagotoviti, da se bodo zadeve normalizirale. »Zato sem ji naložil, da mi najpozneje v enem mesecu predstavi dodatne ukrepe, s katerimi bo bojna bataljonska skupina dosegla končne operativne zmogljivosti,« je dejal. Od ministrice pa pričakuje tudi splošne usmeritve za učinkovito porabo sredstev v vojski in ustreznejše opremljanje vojakov.

Kot je danes izpostavila Katičeva, se je generalštab odločil za preverjanje usposobljenosti enote, čeprav ji je bila šele pred kratkim dodana še ena četa, ki pred tem ni opravila 18-mesečnega usposabljanja. V generalštabu so vedeli, da je nemogoče, da enota opravi preverjanje, pa so vseeno šli v preverjanje, je izpostavila ministrica.

Poleg tega so za neuspešno testiranje prej izvedeli mediji kot pa ona sama, pri tem da je poročilo o preizkusu usposobljenosti nosilo oznako tajnosti Nato restricted. Geder ji je zadevo predstavil v sredo. »V poročilu, ki smo ga prejeli od generalštaba glede testiranja, je bilo navedeno, da rezultat zanje ni presenečenje. Vojake smo po nepotrebnem izpostavili negativni oceni, sploh v očeh javnosti. Tega si niso zaslužili,« je dejala ministrica. »Preudaren poveljnik pošilja vojake v boj, da zmagajo,« je dodala.

Kot je dejala, ne želi komentirati, ali je v tem primeru šlo za politično zadevo. »V svojem mandatu se nisem velikokrat oglašala, želela sem v hiši reševati zadeve, čeprav so stvari curljale v javnosti in so nekateri posamezniki izvajali velik pritisk. A tokrat je bila storjena velika škoda za vojake,« je ministrica danes utemeljila svojo odločitev.

Slaba ocena preprečila načrtovan odhod na misije v tujini

Po tistem, ko je bataljonska bojna skupina na ocenjevanju po merilih Nata dobila oceno nepripravljena za bojevanje, so na vojski tudi odpovedali udeležbo vojakov iz te brigade na misijah v Libanonu in Kosovu. Tako se lahko zgodi, da bosta sedanja kontingenta morala svoje služenje v tujini podaljšati.

Kot so pojasnili, je danes razrešeni načelnik Osterman od poveljnika sil Milka Petka zahteval analizo razpoložljivih kadrov za rotaciji na Kosovu in v Libanonu. Ko jo bo prejel, se bo odločil, na kakšen način bosta ti rotaciji sestavljeni. Tako je možno, da bodo vojaki, ki so že na teh misijah, morali svoje delo podaljšati, ni pa to nujno, so povedali v vojski.

Končno odločitev bo najverjetneje sicer moral sprejeti danes imenovani novi načelnik generalštaba Alan Geder, ki bo posle od Ostermana prevzel prihodnji teden, predvidoma že v ponedeljek.