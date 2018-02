Vlada se lahko pogaja z Madžari o drugem tiru

Ljubljana – Vlada lahko pooblasti devetčlansko delegacijo, ki jo vodi državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben, da uradno že čez deset dni začne pogajanja z madžarsko delegacijo o sodelovanju v projektu gradnje drugega tira med Divačo in Koprom. Takšen je rezultat pet ur dolge in vroče razprave na državnozborskem odboru za zunanjo politiko, ki je potekala za zaprtimi vrati.

Proti pogajanjem z Madžarsko so glasovali le poslanci Levice, SD in en član SMC, dve poslanki Desusa sta bili vzdržani, štirje člani SDS (z Janezom Janšo na čelu), NSi in Alenka Bratušek pa so z umikom s seje omogočili šestim članom SMC, da Madžarom dajo soglasje.



Poslanci pooblaščajo pogajalce tudi za določitev meje, do katere bi se lahko slovenska delegacija še smela pogajati z Madžari. To pomeni, da bodo razpravljali o 49-odstotnem deležu Madžarov v 2TDK, o 2,8-odstotnem donosu na vloženih 200 milijonov evrov, o najemu petih hektarov velikega zemljišča pri Luki Koper in o možnosti sodelovanja Madžarske pri gradnji drugega tira.



Dogovori z Madžarsko bodo postali javni šele po tem, ko se bo za besedilo sporazuma odločila slovenska vlada in ko bi obe strani že parafirali sporazum, ki bi ga kasneje ratificirali v državnem zboru. Toda tako obravnava v državnem zboru kot pogajanja z Madžari so nesmiselna, dokler vrhovno sodišče ne bo odločilo o veljavnosti referenduma in s tem veljavnosti zakona o drugem tiru. Vrhovno sodišče ne more napovedati, kdaj bo odločilo o zahtevi Vilija Kovačiča, da razveljavi referendum. Predstavniki slovenske vlade so se z Madžari neuradno dogovarjali že od začetka leta 2016. Tudi na Delu premoremo zapisnik iz 12. septembra 2016, ki je »ušel« v javnost in v njem navaja velika pričakovanja madžarske države.



Sodelovanju Madžarske sta se uprli Levica in SD, saj brez veljavnega zakona ni pravne podlage za pogajanja in sklenitev sporazuma z Madžarsko. Poleg tega se je v zadnjih tednih dokončno potrdilo, da sodelovanje z Madžarsko ni absoluten pogoj za črpanje evropskih sredstev.