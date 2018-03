Vlada sprejela pismo evropski komisiji glede tožbe proti Hrvaški

Če bo Hrvaška še naprej zavračala arbitražno odločbo in če komisija ne bo sprožila postopka proti njej, bo Slovenija vložila tožbo.

De. P., STA

Ljubljana – Vlada je danes sprejela pismo evropski komisiji glede tožbe proti Hrvaški zaradi nespoštovanja arbitražne odločitve o meji. Sprejela je tudi zavezo, da vlada v imenu Slovenije vloži tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU, če tega ne bo storila komisija in če bo Hrvaška še naprej zavračala implementacijo odločbe, je povedal premier Miro Cerar.

O vsebini pisma na novinarski konferenci, na kateri je sicer oznanil odstop s položaja, Cerar ni govoril. Ta tako do nadaljnjega ostaja zaupne narave. Prav tako premier ni pojasnil, kdaj naj bi pismo romalo v Bruselj.

Po napovedih sicer pismo že vsebuje povsem konkretne kršitve evropskega prava, do katerih prihaja zaradi hrvaškega zavračanja arbitražne sodbe o meji med državama, s tem pa tudi vse elemente tožbe.

Ko evropska komisija prejme pismo, ima za odgovor tri mesece časa. Če bo komisija sprožila postopek zoper Hrvaško, bo prevzela zadeve v svoje roke, sicer pa bo Slovenija s postopki nadaljevala sama. Za to je slovenska vlada danes sprejela tudi poseben sklep, ki bo omogočal vložitev tožbe tudi v predvolilnem času oziorma če tudi glede na današnji odstop Cerarja še ne bo nove vlade s polnimi pooblastili.

Pismo so prejšnji četrtek na zaprti seji soglasno podprli tudi člani parlamentarnega odbora za zunanjo politiko. Cerar je tedaj povedal, da so pismo skupaj z zunanjim ministrstvom pripravljali ugledni visoko usposobljeni domači in tuji pravni strokovnjaki. »Gre za pismo, ki je tudi pravno zelo dobro domišljeno,« je tedaj ocenil Cerar.