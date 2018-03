Vlada lahko opravlja le še tekoče posle

Potem ko se je DZ seznanil s premierovim odstopom in je vladi prenehal mandat, je to mesto pripravljen sprejeti Janko Veber.

Ljubljana – Predsednik vlade Miro Cerar je danes poslance »z nekoliko težkim srcem, a mirno vestjo« obvestil o svojem odstopu. S tem, ko se je DZ seznanil s premierovim odstopom, je Cerarju in z njim celotni vladi prenehal mandat. Do izvolitve nove bo vlada opravljala le še tekoče posle.

Cerar, ki je z razlogi za svoj odstop danes seznanil poslance, je spomnil na svojo prisego avgusta 2014, ko je kot novoizvoljeni premier prisegel, da bo spoštoval ustavni red, ravnal po svoji vesti ter z vsemi močmi deloval za blaginjo Slovenije.

Veber pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja

Nepovezani poslanec Janko Veber je danes sporočil, da je pripravljen sprejeti kandidaturo za mandatarja, če bo le uspel zbrati 10 poslanskih podpisov.

Kot je dejal, pogovori z morebitnimi sopodpisniki potekajo, bistveni razlog za takšno potezo pa je po njegovih besedah ta, da želi v vmesnem obdobju »preprečiti razprodajo Slovenije«. »Predsednik vlade je danes vrnil mandat in ker ima v Sloveniji oblast ljudstvo, kot izvoljeni predstavnik ljudstva izjavljam, da sprejemam to ponudbo. Obljubljam, da bom opravljal to vlogo bistveno bolje kot on«, je po seznanitvi DZ z odstopom Mira Cerarja povedal Veber.

Cerar je ravnal po svoji vesti

»Na zelo zgovoren način so se te tri razsežnosti prisege povezale prejšnjo sredo. Ravno zato, ker sem dosledno ravnal po svoji vesti, sem moral v odziv na sodbo vrhovnega sodišča odstopiti,« je dejal Cerar. Kot je dodal, je odstopil tudi zato, »ker dogodki zadnjih tednov in dni niso bili več v interesu blaginje Slovenije, temveč vrste partikularnih interesov, pri čemer mislim predvsem na protirazvojno ravnanje in vse težje obvladljive predvolilne apetite različnih političnih in drugih akterjev«.

Po njegovih besedah je dosedanje delo vlade ustvarilo pogoje, da njegova načelna gesta odstopa ne prinaša nobenih dramatičnih nevarnosti, ampak odpira povsem normalen, demokratičen postopek iskanja novega družbenega soglasja. V iskanju tega soglasja pa bodo po njegovih besedah ključna nekatera vprašanja, »ki so se v svojem bistvu razgalila prav v dneh, ki so botrovali odstopu«.

Eno od teh vprašanj je po njegovih besedah, »ali je za popravo realnih krivic, ki so se v letih krize nakopičile v plačnem sistemu, res dovoljeno povzročati nove krivice«. Prav tako bo ključno vprašanje, ali je za ustavljanje ključnih infrastrukturnih projektov res dovoljeno zlorabljati prav vse mogoče demokratične poti, je dodal.

Znova je poudaril, da je Slovenija v zadnjih treh letih bistveno napredovala in je v precej boljšem položaju kot leta 2014. Pri tem bilance dela svoje vlade ni posebej izpostavljal, saj jo po njegovih besedah »poznate vsi, tudi če je ne priznavate«.

Sodobna, solidarna in svobodomiselna Slovenija

Napovedal je še, da bo vlada, ki bo do izvolitve nove opravljala tekoče posle, storila vse, da se zaščitijo interesi države in državljanov v Novi Ljubljanski banki. S sindikati javnega sektorja pa se bo morala pogajati nova vlada, je še dodal.

»Naj živi sodobna, solidarna in svobodomiselna Slovenija,« je svojo obrazložitev odstopa sklenil Cerar.

Na volitve predvidoma v drugi polovici maja

Če mandatar ne bo izvoljen oziroma kandidata ne bo, bo Pahor razpustil parlament in razpisal predčasne volitve. Te se v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor opravijo najpozneje dva meseca po razpustitvi DZ. Tako je predčasne volitve - že tretje predčasne volitve zapored - pričakovati v drugi polovici maja.

Na njih bodo volivci osmič v zgodovini samostojne države izbirali novo sestavo državnega zbora za prihodnja štiri leta. Mandat sedanjega sklica DZ bo trajal vse do ustanovne seje nove sestave DZ; ta mora biti sklicana najpozneje 20 dni po izvolitvi.

Po konstituiranju državnega zbora pa bodo stekli postopki za oblikovanje nove vlade.

