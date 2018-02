Vox populi: Na vrhu lestvice Lista Marjana Šarca, podpora vladi padla

L. Z., STA

Ljubljana - Če bi bile volitve danes, bi zmagala Lista Marjana Šarca, ki bi jo izbralo 13 odstotkov vprašanih, kaže javnomnenjska raziskava Vox populi, ki jo za Dnevnik in RTVS pripravlja Ninamedia. Na drugo mesto bi se uvrstili Socialni demokrati, volilo bi jih 12,6 odstotka vprašanih. Na tretjem mestu je SDS z 11,8-odstotno podporo. Levico bi obkrožilo 5,4 odstotka, SMC pa 5,2 odstotka vprašanih. DeSUS bi volilo pet odstotkov, NSi pa 3,9 odstotka vprašanih. Zunajparlamentarno stranko SLS bi volilo 1,8 odstotka vprašanih, medtem ko je kar 29,8 odstotka neopredeljenih. Da se sploh ne bi udeležili volitev, jih je odgovorilo 8,6 odstotka.



Izračun sedežev v DZ po navedbah Ninamedije kaže, da bi jih Lista Marjana Šarca in SD imeli 20, SDS 18, SMC, Levica in DeSUS osem, NSi pa šest.



Deset odstotnih točk manj za vlado

Da vlada dela uspešno, je tokrat ocenilo 28,7 odstotka anketirancev. To je kar deset odstotnih točk manj kot prejšnji mesec oziroma 13 odstotnih točk manj kot decembra lani, ko je dosegla najboljši rezultat doslej. 65,7 odstotka vprašanih ocenjuje delo vlade kot neuspešno.

Kot najmočnejši člen sedanje vlade so vprašani tudi tokrat prepoznali kmetijskega ministra Dejana Židana, drugo mesto pa je pripadlo ministrici za delo Anji Kopač Mrak. S tega mesta je izrinila zunanjega ministra Karla Erjavca, ki je zavzel mesto drugega najslabšega ministra. Kot najšibkejši člen pa so anketiranci prepoznali zdravstveno ministrico Milojko Kolar Celarc.



Pahor ostaja na vrhu

Na vrhu lestvice politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor, sledita kamniški župan Marjan Šarec in evropska komisarka Violeta Bulc. Za njimi se uvrščajo predsednik državnega zbora Milan Brglez, evropska poslanka Tanja Fajon, predsednik SD in kmetijski minister Dejan Židan, nekdanja predsednica NSi Ljudmila Novak, ljubljanski župan Zoran Janković in predsednik DeSUS in zunanji minister Karl Erjavec.

Telefonsko javnomnenjsko raziskavo Vox populi je za Dnevnik in Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) med 13. in 15. februarjem na vzorcu 700 oseb opravila agencija Ninamedia.