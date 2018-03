Vrhovni poveljnik na raport v DZ

Ljubljana - Preden se bo slovenska politika lotila problematike v zvezi s Slovensko vojsko, želi pred tem slišati še mnenje vrhovnega poveljnika predsednika republike Boruta Pahorja. Po naših informacijah predsednik ne bo podal le mnenja, ampak tudi nekaj rešitev

Predsednik republike Borut Pahor je v zvezi z razmerami v Slovenski vojski (SV) pred poslanci že nastopil pred dvema letoma. Tokrat pa ne bo le ponovil ocene, ki se od nastopa leta 2016 verjetno ne bo občutno spremenila, nam pojasnjujejo v njegovem kabinetu. Pričakovati je, dodajajo, tudi konkretne predloge in rešitve za izboljšave v celotnem varnostnem sistemu države in modernizacijo Slovenske vojske.

Svoje poglede na SV je Pahor izrekel tudi lani na predstavitvi pripravljenosti vojske leta 2016, ki jo vsakokrat pripravi generalštab SV za vrhovnega poveljnika. Kot je znano, je Pahor ob tej priložnosti izpostavil, da je Slovenska vojska na najnižji stopnji sposobnosti delovanja: da je v miru še sposobna delovati, za delovanje v krizi pa ji je prisodil oceno nezadostno.

Temeljita ocena

Pahor je v preteklosti poudarjal, da je treba z vlaganji ne le povečati proračun za vojsko, ampak okrepiti napore za modernizacijo SV in celotnega varnostnega sistema. V sredo, ko se bo nadaljevala seja državnega zbora na pobudo SDS in NSi, lahko pričakujemo, da bo predsednik republike podal zelo temeljito oceno stanja SV, pa tudi konkretne predloge za izboljšave. V predvolilnem obdobju ni nepomembno, ali bo Pahor podal rešitve v obliki nasvetov, priporočil ali kot diktat vladi, ki kot izvršilno telo nosi največji delež odgovornosti za delovanje državnega, v tem primeru obrambnega in varnostnega sistema. Čeprav se je ministrica za obrambo Andreja Katič po zamenjavi načelnika generalštaba Andreja Ostermana pred dvema tednoma sestala s predsednikom republike, nimamo informacij, da bi se ob tej priložnosti vrhovni poveljnik in obrambna ministrica uskladila pri konkretnih ukrepih, kako izboljšati razmere v Slovenski vojski. Pahor je tedaj izrazil dvome, ali je smiselno zamenjati Ostermana tik pred volitvami. V sredo bo tudi zanimivo slišati, ali bo Pahor odgovoril na vprašanje, zakaj je v zadnjih letih preprečil povišanja častnikov SV v generalske čine, saj ima zdaj SV le enega generala - novega načelnika generalštaba Alana Gederja.

Predlogu SDS in NSi, da se o razmerah v SV izreče tudi predsednik republike, razen Levice ni nasprotovala nobena politična skupina. Že včerajšnje uvodne besede predstavnikov političnih strank napovedujejo, da se bo v sredo po nastopu predsednika republike vnela vroča politična razprava o Slovenski vojski, pri čemer so se utrdili trije bloki. Enega predstavlja desnica (SDS, NSi), ki po negativni oceni osrednje bataljonske skupine 72. brigade meni, da je SV pred razsulom, odgovornost za to pa da nosi vladajoča koalicija.

Drugi tabor predstavljajo koalicijske stranke SMC, Desus in SD (njena članica je ministrica Katičeva), ki se ob zavedanju težav v SV branijo z argumentom, da je njihovi vladi ne le uspelo zajeziti krčenje obrambnega proračuna, ampak celo nameniti vojski precej več denarja. Tretji glas pa predstavlja Levica, ki je prepričana, da povečevanje vojaškega proračuna zaradi potreb Nata ni potrebno.