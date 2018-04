Vroče pred petkovo sejo o priznanju Palestine

Be. B., STA

Ljubljana – Predsednik odbora DZ za zunanjo politiko (OZP) Jožef Horvat je danes zavrnil poziv predsednika DZ Milana Brgleza, da za danes skliče še eno sejo odbora, na kateri bi pred petkovo izredno sejo ponovno obravnavali predlog za priznanje Palestine kot neodvisne države. Brglez je nato sam sklical sejo za ob 16. uri.



Brglez (SMC) je na podlagi sredine zahteve stranke Levica danes pozval Horvata (NSi), naj do 12. ure skliče novo sejo OZP, sicer jo bo v skladu s členom 48.a poslovnika DZ sklical sam ob 16. uri. Brglez je med drugim zahtevo za sklic nove seje odbora utemeljil tudi z navedbo, da je v sredo, ko je odbor že odločal o tem vprašanju, prišlo do zlorabe poslovnika.

Je to zloraba poslovnika?

A Horvat je Brglezov poziv zavrnil, hkrati pa se je obrnil na zakonodajno-pravno službo DZ, naj presodi, ali je to res bila zloraba poslovnika in ali je ponovna obravnava predloga sklepa o priznanju Palestine sploh dopustna.

OZP je sicer na sredini nujni seji sprejel sklep, da brez jasnega stališča vlade glede predloga niso izpolnjeni zakonski pogoji za odločanje in da torej odbor ne more odločati o tem vprašanju. Sklep je podprlo deset poslancev, šest jih je bilo proti.

Jožef Horvat in Milan Brglez. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Ker pa je Horvat na odboru pravzaprav s predlogom tega postopkovnega sklepa prekinil razpravo poslancev in morebitno odločanje o vsebini predloga, so predlagatelji z Brglezom vred očitno ocenili, da je bil kršen poslovnik. Horvat tovrstni interpretaciji nasprotuje.

V skladu s poslovnikom DZ ima zdaj, ko je predsednik odbora zavrnil poziv k sklicu nove seje odbora, možnost sklica te seje predsednik DZ, da sam skliče sejo odbora.

Brglez se je medtem na štiri oči sestal tudi z ameriškim veleposlanikom v Sloveniji Brentom Hartleyjem. Vsebina njunih pogovorov ostaja zaupne narave, je pa za srečanje zaprosil veleposlanik, predsednik DZ pa je njegovi prošnji hitro ugodil, so za STA povedali v Brglezovem kabinetu.

Medtem so se na Brglezov sklic nove nujne seje OZP že odzvali v poslanski skupini SDS in ocenili, da s sredinim sklepom OZP ni bilo nič narobe in zato so ga tudi podprli. Prav tako so podprli Horvata in ocenili, da »ni bilo zaznanih elementov zlorabe poslovnika DZ«.

V SDS tudi menijo, da Brglez izvaja »neupravičen pritisk na delo predsednika OZP Horvata in posega v delo OZP«. Napovedali so, da »pri tovrstnih vplivanjih in pritiskih predsednika DZ na predsednika OZP ne bodo sodelovali«.

Ponovljeno sejo, ki se je pričela ob 16. uri, namesto Horvata zdaj vodi najstarejša podpredsednica odbora Julijana Bizjak Mlakar (DeSUS). Ob začetku seje je Horvat na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe predlagal umik točke priznanja Palestine z dnevnega reda, ker da je odbor v sredo odločal veljavno, kar onemogoča ponovno obravnavo tega vprašanja.

Toda njegov predlog je bil zavrnjen s šestimi glasovi proti petim, odločilna pa je bila verjetno obstrukcija treh članov odbora iz SDS. Proti so bili tudi štirje od sedmih članov SMC, ki so zdaj sejo OZP tudi zapustili.

Razprava se sicer nadaljuje, tudi ob prisotnosti zunanjega ministra Karla Erjavca, ki si želi vsebinsko odločitev odbora, vendar zaenkrat vse kaže, da odbor ne bo dosegel sklepčnosti, da bi lahko veljavno odločal.