Ljubljana – Na ponovljenem referendumu o drugem tiru, letošnjih predčasnih parlamenatrnih volitvah in verjetno tudi na lokalnih volitvah jeseni bo okoli 2 odstotka volilnega telesa glasovala drugje, kot doslej. Največja novost pa je, da naj bi bila vsa volišča dostopna invalidom.



Državna volilna komisija pred letošnjo serijo dvojnih volitev in ponovno izvedbo referenduma napoveduje vrsto novosti. Prva je, da bo lahko okoli 26.400 volivcev oddalo svoj glas na drugem volilnem mestu kot doslej, saj je s spremembo območij volišč in sedežev volišč ukinjenih 61 volišč. Do sprememb je prišlo zaradi racionalizacije, bistveni razlog pa leži v dejstvu, da so v DVK zadnje mesece vlagali velike napore, da bi bila volišča dostopna vsem hendikepiranim osebam. Takšnih je po podatkih, ki jih imajo na DVK, okoli 170.000 oziroma desetina vsega volilnega telesa, od tega niso vsi na invalidskih vozičkih, tu so tudi ostali, denimo slabovidni, ki imajo zagotovljene volilne lističe v brailovi pisavi.



Predsednik DVK Anton Gašper Frantar in direktor DVK Dušan Vučko zagotavljata, da bodo letošnje volitve posebne, saj bo vseh 3007 volišč dostopnih invalidom. Po tej plati bo Slovenija, dodajata, posebnost v celotni Evropi, ker jima ni znano, da bi imeli tako velik delež volišč prijaznih invalidom. Kako veliko delo so naredili s pomočjo okrajnih volilnih komsij priča dejstvo, da je bilo na volitvah leta 2011 tri odstotke prirejenih volišč, leta 2014 se je število volišč, primernih za invalide približalo 43 odstotkom, na septembrskem referendumu o drugem tiru pa je bilo takšnih volišč že skoraj 56 odstotkov.



Zadeve so se drastično spremenenile po spremembi zakona o volitvah v državni zbor februarja letos, v katerm so naložili ureditev problema, Frantar in Vučko pa sta dejala, da jim je tudi vlada na tej točki prisluhnila, saj je bilo treba zagotoviti dodaten denar za manjše investicije, denimo ureditev klančin in podobno. Kjer ni bilo rešitve, so se v DVK odločili za postavitev mobilnih volišč oziroma začasnih pisarniških kontejnerjev.

Zato bodo tokratni ponovljeni referendum in dvoje volitev še posebej zanimivih, ker bo glasovanje na sedmih voliščih potekalo v mobilni pisarni. Skupni strošek celotne operacije bo od 10.000 do 15.000 evrov, pojasnjujejo v DVK. Mobilna volišča bodo namestili v Ajševici in v Ajdovščini, Tomišlju in Brestu, Kočevski reki, Bušeči vasi pri Brežicah in pri Slaperniku v Slovenskih Konjicah.



Za vollna opravila bodo člani volilnih odborov letos nagrajeni z nekaj višjimi nadomestili. Doslej je okoli 18.000 članov odborov po državi prejemalo po 45 evrov, po novem pa po 48 evrov, čeprav so želeli na DVK dvigniti nadomestilo na 50 evrov, a se ministrstvo za finance s tem ni strinjalo. Frantar in Vučko pravita, da je bilo vse več kritik na račun prenizkega plačila, zato je bilo to treba nujno urediti, sicer bi lahko grozilo, da ne bi dobili dovolj usposobljenih ljudi za nemoteno delo po voliščih. In ta vidik je prav tako pomemben za funkcioniranje demokracije, dodajata Frantar in Vučko.