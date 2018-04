Začenja se referendumska kampanja o drugem tiru

Ljubljana – Mesec dni pred ponovnim glasovanjem na referendumu o zakonu o drugem tiru se danes tudi uradno začenja referendumska kampanja. Vsi, ki bi še želeli vstopiti vanjo kot njeni organizatorji, morajo najkasneje 17. aprila odpreti poseben transakcijski račun in državni volilni komisiji sporočiti ime organizatorja in odgovorne osebe.



Prvič se bo zgodilo, da bomo Slovenci ponavljali referendum z istim referendumskim vprašanjem o istem zakonu (o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom proge Divača–Koper). Ta bo 13. maja, stroški ponovnega referenduma pa bodo po oceni Državne volilne komisije (DVK) znašali 3,5 milijona evrov.



Vsi dvomi glede datuma izvedbe referenduma so se razblinili potem, ko so ustavni sodniki zavrnili pobudo Vilija Kovačiča za oceno ustavnosti že določenega referendumskega datuma. Ustavno sodišče je s sedmimi glasovi za in dvema proti (Klemen Jaklič in Marko Šorli) zavrnilo pobudo in ni sprejelo ustavne pritožbe zoper sklep vrhovnega sodišča.

Ustavni sodniki so zapisali, da je ustavno sodišče 25. januarja letos določilo način izvršitve svoje odločbe tako, da je DVK naložilo, da mora v dveh dneh po vročitvi odločitve vrhovnega sodišča s sklepom določiti nov datum glasovanja. DVK je sklep sprejela 27. marca, zato je državna volilna komisija razumno razlagala, da določi rok (30 dni kot najkrajši in 45 kot najdaljši) od odločitve do referenduma.

»Zato so očitki pobudnika o protiustavnosti sklepa, ker datuma referenduma ne določa na isti dan, kot bodo potekale volitve v državni zbor, očitno neutemeljeni,« so ugotovili ustavni sodniki.



Še nekaj datumov



Seznam organizatorjev referendumske kampanje še ni popoln. Doslej so se prijavili Miha Jazbinšek, Glas za otroke in družine, Naprej Slovenija, Stranka enakopravnih dežel, Stranka Alenke Bratušek, Socialni demokrati, Stranka modernega centra, Vili Kovačič in Slovenska nacionalna stranka. Vlada in ministrstvo za infrastrukturo ne bosta sodelovala v kampanji, vendar sta tako premier v odstopu Miro Cerar kot tudi minister Peter Gašperšič povedala, da bosta v kampanji sodelovala v imenu stranke SMC. Gašperšič in Leben se po 13. aprilu ne bosta več odzivala kot predstavnika vlade na ta vprašanja, zdaj pa tudi nista dosegljiva, ker sta na službeni poti na Kitajskem.



Med pomembnimi datumi so še: 27. april, do tega dne morajo vsi, ki stalno prebivajo v tujini, sporočiti DVK, da bi glasovali po pošti. Volivci, ki so v zaporu, bolnišnici ali socialnovarstvenem zavodu in bi glasovali po pošti, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji do 2. maja. Tisti, ki bi radi glasovali zunaj kraja svojega bivališča, morajo volilni komisiji to sporočiti do 9. maja. Volilni molk se začne 11. maja. Šele 10. julija (58. dan po glasovanju) bo sprejeto poročilo o izidu ponovnega glasovanja.