»Zakaj hoče biti Marjan Šarec premier?«

Politični analitiki so si edini. V tem trenutku ni mogoče napovedati kdo bo zmagal na bližnjih državnozborskih volitvah. Vprašanje je ali bo Marjan Šarec, ki mu za zdaj kaže najbolje, res sestavljal novo vlado.



Je Marjanu Šarcu res padla popularnost, ker se je začel pojavljati v razpravah o vsebinskih vprašanjih?



Takšna ocena izvira iz stališča, da manj kot je nekdo v medijih, bolj je zaželen oziroma priljubljen. Zato so na lestvicah priljubljenosti visoko evropska komisarka in evropski poslanci. Vprašanje je, kako bo družbeno in gospodarsko stanje vplivalo na razmišljanje volilcev in na volilno udeležbo. Nam gre res morda predobro, da bi se zanimali za to, kdo bo vodil v prihodnje državo in bo udeležba nizka? Morda pa bodo volilci presodili, da nam gre relativno dobro in da bi bilo fino, če bi tako tudi ostalo. Če bo prevladalo to, potem volilne podpore Šarcu ne bo, ker je kot »nov obraz« tvegana izbira in ni jasno kaj dejansko prinaša.



Kako se bo SDS obrestoval »napad«, njen prvak odškodninsko toži državo, strankina posojilodajalka iz BiH je vložila ovadbo proti Miru Cerarju?



SDS s tem utrjuje predvsem svojo volilno bazo oziroma pozicijo. Leta 2014, ko je bil Janez Janša v zaporu, je namreč doživela konkreten odliv svojih volicev, kar 120.000 se jih ni pojavilo na voliščih. Tudi njihova predsedniška kandidatka Romana Tomc je dobila le 100.000 glasov. To so številke, ki so zelo daleč od 300.000 glasov podpore v letu 2011. Z »napadom« ne pridobiva novih volilcev. V primeru SDS se zdi to nemogoče, ker ima stranka zelo jasna stališča do določenih stvari in delež populacije, ki je temu naklonjen, je omejen. SDS bo letos dobila največ okoli 200. 000 glasov. Je pa hkrati res, da bo tokrat to že dovolj za zmago na volitvah.



Kaj je pri volilcih najbolj učinkovito za pridobivanje njihove naklonjenosti?



Enostavna sporočila. Ta jim sedejo v ušesa in nanje se lahko vsak povprečen posameznik takoj odzove s svojim mnenjem. Če v medijih na primer govoriš o uravnoteženju javnih financ, zelo malo ljudi o tem lahko kaj kompetentnega pove. Napadalnost se v volilni kampanji v Sloveniji ni nikoli obnesla, vsi poskusi takšnih volilnih kampanj so se slabo končali. Napadi se ne obnesejo, ker se Slovenci zelo radi postavimo na stran žrtve. Edina stvar, ki pri nas v tem kontekstu uspe, je povezana z denarjem. Spomnite se na primer Franceta Arharja, ki mu je na volitvah za predsednika zelo dobro kazalo do trenutka, ko se je izvedelo kakšno plačo ima. Hkrati pa se pri nas ljudje na volitvah radi odločijo za tistega, ki mu kaže najbolje. Prilepijo se na zmagovalce, ker hočejo biti del njegove uspešne zgodbe. Tudi zato je SMC na zadnjih volitvah dobila toliko glasov.



SD je ubrala strategijo »novih obrazov«, kandidira na primer Dušana Olaja ali Dominiko Švarc Pipan. Se ji bo to obrestovalo?



SD je svojo igro zelo dobro odigrala in je iz nje izšla kot zmagovalka. V Cerarjevo vlado so namreč vstopili kot izrazito manjšinski partner, kar je precej tvegano. Takšne stranke namreč lahko kaj hitro izgubijo svojo veljavo. SD se v medijih ni pojavila v zadevah, ki so bile kritične, pač pa je vse doletelo SMC, na drugi strani pa so se hkrati pojavljali skozi neke uspešne zgodbe, ki so sicer morda bolj stranskega pomena za prihodnost, takšne so na primer čebele, so pa simpatične in pozitivne. Uspeli so povrniti volilno bazo in ta stranka je bila prvi kandidat, da bi lahko prevzela begajoče volilce, ki so stekli 2011 k Zoranu Jankoviću, leta 2014 pa k Miru Cerarju in so se zdaj odlili k Marjanu Šarcu. SD je z novimi obrazi ubrala pravo pot.



Dejan Židan napoveduje potencialno potrojitev zadnjega volilnega rezultata. Je to mogoče?



To je povsem verjetno. Pri rezultatih volilnih anket je treba namreč odšteti vse tiste, ki ne pridejo čez parlamentarni prag. In glede na to, kako veliko strank gre letos na volitve, bo tega kar nekaj. Na zadnjih volitvah je bilo tega 12 odstotkov, zdaj bi utegnilo doseči 20 odstotkov. To pomeni, da se bo vsakemu od teh, ki bo prišel v parlament, rezultat za okoli petino povečal. Če torej nekomu kaže zdaj 12 odstotkov, je to po volitvah rezultat dejansko najmanj 15 odstotkov poslanskih mest.



SMC se je po Cerarjevem odstopu podpora povišala, bi bil lahko spet premier?



V tem trenutku se zdi to manj verjetno, ni pa povsem izključeno. Ta poteza odstopa je bila z vidika političnega marketinga genialna in tudi dobro izvedena. Če se zgodi, da se bo Šarcu podpora še naprej zniževala, se bodo ti glasovi prelili nazaj k SMC ali k SD, kamor so se zatekli pred vstopom Šarca na prizorišče. In če se pokaže, da je Cerar tisti, ki lahko premaga Janeza Janšo, se bodo glasovi še dodatno selili k njemu. Torej obstaja tudi možnost vnovične zmage SMC.



Kja pa Desus?



Karl Erjavec se tokrat drži malce nazaj. Spretno ne izstopa. Desus sicer ne uspe nagovoriti toliko upokojencev, kot bi želel, a vedno dobi več glasov, kot mu kažejo ankete pred volitvami. Stranka bo v parlament prišla, še pred časom ji je kazalo slabše, a Erjavec je spreten politik in eden prvih populistov v slovenski politiki. Ob pravem času zna povedati pravo šalo, ki sicer povzroči ogorčenje, a je zaradi nje takoj v vseh medijih.



Koliko lahko Listi Marjana Šarca škodi, da dopušča možnost koalicije s SDS, če bo ta brez Janeza Janše? Na forumih so se po objavi te izjave že pojavili komentarji v tej smeri?



Volitve 2008 in 2011 so bili volitve proti Janezu Janši, leta 2014 pa ne. Če bo Marjan Šarec ohranil do konca primat v javnomnenjski podpori, tudi te volitve ne bodo takšne. Šarec je zdaj sicer v povsem drugačni poziciji, kot je bil v predsedniški kampanji, v kateri so bili skupaj z njim vsi proti Borutu Pahorju. Pri teh volitvah bo povsem drugače. Vsi bodo proti Marjanu Šarcu, saj jemlje glasove vsem političnim strankam. Naša historična analiza namreč kaže, da je sicer večino glasov dobil iz baze volilcev SMC, polovica pa k njemu prihaja z vseh strani, z leve in desne.



Dolgoletni menadžer Vojmir Urlep pravi, da se je za Šarca odločil, ker ni ideološki. Poslanska kandidatna lista je res zelo barvita, na njej so nekdanji člani SDS, SD, Pozitivne Slovenije, SMC…



Takšne stranke oziroma liste kandidatov v Sloveniji še nismo imeli. Zato pravim, da Šarec dejansko spreminja igro, on je urban in ruralen hkrati, je podpornik partizanskega gibanja in hodi v cerkev. Je uglajen človek, ki zna govoriti gostilniški jezik. Je svobodomiseln in z močno krščansko noto. Je kombinacija, hibrid, očitno zelo dobro premišljen. Vprašati se je treba, kaj je pravzaprav njegov motiv. Zakaj hoče biti predsednik vlade? Razumem, da je na primer na volitvah zmagati želel Janez Drnovšek, kot doktor, ekonomist ali pa na primer Zoran Janković, kot uspešen menedžer. Ali pa Janez Janša, kot profesionalni politik.



Morda je Šarcu vzor Ronald Reagan, bil je igralec in nato politik?



On pa je profesionalni igralec, ki ni nikoli uspel v svojem poklicu, če ne upoštevamo stand-up nastopov na vaških veselicah in je postal zaradi priljubljenosti v nekem lokalnem okolju župan. Zakaj bi on zdaj rad postal premier? Se dejansko počuti usposobljenega in poklicanega za to vlogo?



Namigujete na strice iz ozadja?



(smeh) Sem pristaš teorije zarot. Vedno pa dopuščam prav vse. Od tega, da je šlo za nekakšno narcisoidno potezo po veliki podpori na predsedniških volitvah, na katere pa ni šel z iskrenim namenom zmagati. Mogoče je tudi, da gre za zelo spretno organizirano igro v smislu zagotoviti je treba nadomestek za Cerjarja. Saj vemo, da v vsaki državi obstajajo omrežja, tudi pri nas. In če drži, da je Slovenija v rokah nekih neizvoljenih lobijev in omrežij, da imamo ugrabljeno državo, je ta teza povsem legitimna. Zdaj pač potrebujejo nekoga, ki ga bomo lahko upravljali. Ker koga lahko upravljaš? Samo neizkušenega, ki pride prvič na oblast.



Kako se vam zdijo mogoče koalicije s SDS, v NSi so govorili, da gredo v koalicijo s stranko, če je ne bo vodil Janez Janša, tako je ta teden za Delo povedal tudi Šarec.



Vsi vemo, kako je z obljubami pred volitvami. Če se bo zgodilo, da bomo po volitvah v pat poziciji, se bo zgodila tudi koalicija z Janezom Janšo na čelu. Janša namreč ni človek, ki bo odstopil, da bo lahko SDS v vladi. SDS je namreč Janez Janša. In imel je že veliko priložnosti, da bi odstopil. Zelo verjetna se mi zdi koalicija, v kateri so SDS, SD in Šarec. V imenu višjega dobra.



V enem od intervjuje v ste omenjali padajočo volilno udeležbo, ki je značilna zlasti za mlade.



Mladi so po naših anketah najbolj srečni, a njihova udeležba, recimo v starosti med 18 in 24 let, je volilna udeležba okoli 40-odstotna, pri najstarejših pa je 80-odstotna. Očitno mlade ne zna nihče nagovoriti oziroma mladi sami niti ne vidijo te potrebe, da bi šli voliti. V njihovem svetu ni politike, njihovi idoli so povsem drugje.