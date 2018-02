Zakaj je za SDS twitter tako pomemben

Ljubljana - Na parlamentarne volitve se bomo najverjetneje odpravili prvo nedeljo v juniju, torej čez približno sto dni. Priprave so v polnem teku. Ker so spletni komunikacijski kanali hiter, hipen medij, je njihova vključitev v volilno kampanjo tako rekoč strateškega pomena.

Družbena omrežja v Sloveniji spremlja 1.116.000 volivcev in v tokratni volilni kampanji bodo imela največjo vlogo doslej. Po raziskavi Mediane politika najbolj zanima tviteraše, najmanj pa instagramovce. Prvak SDS Janez Janša ima med vsemi političnimi liderji največ, več kot 50.000 sledilcev, družbena omrežja pa so za stranko tudi najpomembnejša pot do volivcev, saj jih po njih nagovarjajo neposredno, predvsem pa brez cenzure, pravijo v SDS. Tviti so postali eden glavnih virov informacij novinarjev, kar vlogo tega družbenega omrežja še dodatno krepi.

V Mediani so križali tudi podatke o politični pripadnosti uporabnikov ter ugotovili, da je največ tviterašev politično blizu stranki SD, sledi ji SDS. »Večina zadnje predsedniške kampanje pri nas se je že gradila predvsem na družbenih omrežjih, in čeprav morda posamezne spremlja manjše število volivcev, je z njimi mogoče prodreti in odmevati tudi v drugih medijih, s tem pa se pomen posameznega družbenega omrežja krepi, četudi ga torej v osnovi spremlja manj ljudi kot na primer elektronske medije,« meni Dejan Levanič, glavni tajnik stranke SD.

Večina volivcev v Sloveniji, okoli 60 odstotkov na zadnjih državnozborskih volitvah, opozarja Andraž Zorko iz Valicona, je starih nad 50 let in za njih sta televizija in tisk še vedno najvplivnejša medija, saj imata v tej starostni skupini najbolj množičen učinek. Spletni kanali, še posebej družbena omrežja s svojo hitrostjo, so pomembnejši v skupini pod 50 let, v kateri pa je udeležba na volitvah nižja. Ključ do uspeha je zato pameten preplet vseh kanalov, pri čemer je izhodišče zelo dobro poznavanje svoje ciljne skupine. V politiki si sicer niso edini v oceni, kateri kanali so za nagovarjanje volivcev najpomembnejši. Medtem ko SDS prisega na družbena omrežja, so za NSi najpomembnejša pot za nagovarjanje volivcev elektronski mediji, osebni stik z volivci pa je najpomembnejši za Desus, Listo Marjana Šarca in SMC.

Zakaj so spletni komunikacijski kanali pomembni in zakaj je njihova vloga lahko tudi negativna, pišemo v jutrišnji Sobotni prilogi.