Zakon o preprečevanju korupcije od aprila čaka na obravnavo

L. Z., STA

Ljubljana − V Transparency International (TI) Slovenia opozarjajo, da novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ureja delovanje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), že od aprila čaka na obravnavo na vladi. Opozarjajo, da je zato pri sprejemanju zaznati zavlačevanje, in se sprašujejo, ali si vlada sploh želi boja proti korupciji.

Kot so v javnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade Mira Cerarja, ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča ter predsednike koalicijskih strank in poslance, zapisali v TI Slovenia, zaznavajo, da vladajoča koalicija s sprejemanjem novele zakona o preprečevanju korupcije zavlačuje in da v času pred volitvami nima interesa sprejemati protikorupcijske zakonodaje, čeprav je ta nujna.

Generalni sekretar TI Slovenia Vid Doria pri tem vlado opominja na njene lastne zaveze, saj se je v programu ukrepov vlade za preprečevanje korupcije za obdobje 2015−2016 zavezala, da bodo spremembe sprejete že do konca leta 2015, v novem programu pa se je ta rok, ki je zdaj že presežen, zamaknil na december 2017.

»Predstavniki civilne družbe že od leta 2015 hodimo na sestanke in podajamo predloge za izboljšanje normativnega okvira, vedno bolj pa se zdi, da očitno pravega interesa za sprejetje novele pravzaprav ni. Vredno se je vprašati, čemu je bil potemtakem postopek noveliranja sploh namenjen,« se sprašuje Doria.



Drugi v Evropi

Konkretne korake, ki bi jih vlada naredila v smeri spremembe protikorupcijske zakonodaje, po njegovih navedbah pričakujejo tudi državljani, »saj je v lanski raziskavi Global Corruption Barometer več kot tri četrtine vprašanih menilo, da vlada stori premalo na področju preprečevanja korupcije, kar Slovenijo uvršča na nezavidljivo drugo mesto v Evropi«.

Pravosodni minister Goran Klemenčič je sicer novembra v razpravi o interpelaciji, ki jo je proti njemu vložila SDS, dejal, da je novela zakona pripravljena, a je že več mesecev v koalicijskem usklajevanju. Izrazil je upanje, da »bomo zbrali pogum, da pride v poslanske klopi še pred koncem tega mandata«.