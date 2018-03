Zaostritev azilne zakonodaje ostaja neuslišana želja SDS

L. Z., STA

Ljubljana - Državni zbor (DZ) je zadnji dan zadnje redne seje v tem mandatu začel z obravnavo predloga novele zakona o mednarodni zaščiti, s katero želi SDS zaostriti pogoje za pridobitev mednarodne zaščite tujcev in njihovo bivanje v državi. Sodeč po predstavitvi stališč poslanskih skupin novela ne uživa zadostne podpore, saj je poleg v SDS podpirajo le še v NSi.

Predlog novele po besedah Branka Grimsa (SDS) med drugim določa, da mora tujec, ki želi vstopiti v Slovenijo, pri pristojnemu organu takoj izraziti namen za vložitev prošnje za azil in navesti razloge za to. Prošnjo mora nato vložiti v treh dneh.



Ob status zaradi kršitve hišnega reda

Določa tudi, da se tujcu status mednarodne zaščite ali subsidiarne zaščite ne prizna, v kolikor obstaja utemeljen sum, da je na območju Slovenije storil kaznivo dejanje ali če mu je druga država EU izrekla ukrep izgona. V tem primeru pristojni organ prošnjo zavrže in določi od tri- do 15-dnevni rok za njegovo prostovoljno vrnitev. Če države tujec v roku ne zapusti, policija začne postopek za njegovo odstranitev.

Po predlogu bi oseba tudi izgubila status begunca ali osebe s subsidiarno zaščito, če bi težje kršila hišni red objekta, kjer biva.

Po besedah Grimsa so takšne rešitve potrebne, ker so migracijski tokovi čedalje večji varnostni izziv Slovenije in EU, zato moramo imeti pripravljene primerne ukrepe in rešitve. Opozoril je, da se migracijski tok v zadnjem času znova krepi, pri čemer prihaja tudi do vlomov migrantov v hiše in druge objekte.



Lah: Malo pravih beguncev

V predstavitvi stališč poslanskih skupin je Zvonko Lah (NSi) opozoril, da EU pri tem, da bi omejila migracijski tok v EU, ni pokazala nobene odločnosti, prav tako ne enotne politike. Slovenija se lahko tako po njegovem pri tem vprašanju odloča sama, in sicer na način, da bo zagotovila varnost državljanov in svojo suverenost. »Ne smemo privoliti v koncept nenadzorovanega priseljevanja v EU. Migrantom je treba reči ne, pomagati pa je treba pravim beguncem, ki pa jih je malo,« je dejal.



Ferluga: Propagandni program SDS

V SMC po besedah Pavla Ferluge predloga ne bodo podprli, ker bi njegovo sprejetje pomenilo kršitev konvencije o statusu beguncev, ki je temeljni mednarodni akt za zaščito beguncev. Po njegovi oceni gre pri predlogu zgolj za »propagandni program SDS, ki ima en sam namen, to je, da se tik pred volitvami na politično agendo vrne begunska kriza«.

»Slovenija se je pred časom znašla pod migracijskim pritiskom, a je kljub visokemu številu oseb, ki so prečkale državo, prošnje za azil vložilo le malo ljudi, prav tako se pri nas v tem času ni zgodilo nič posebnega. Zato spreminjanje zakona v tem trenutku ni potrebno,« je razlog, zakaj bodo v DeSUS proti noveli, navedel poslanec Benedikt Kopmajer.



Oster odziv Levice in SD

Bojana Muršič (SD) je opozorila, da so migracije »del sodobnega sveta ter izziv 21. stoletja, Slovenije, Evrope, sveta«. »Ta novela k reševanju tega globalnega izziva ne prispeva popolnoma nič,« je dejala.

Matej T. Vatovec (Levica) je ocenil, da je bila azilna zakonodaja na predlog vlade v tem mandatu že popravljena, in sicer na minimum, ki ga še dopušča mednarodna zakonodaja. Tudi zato imamo po njegovi oceni trenutno na tem področju eno najbolj omejevalnih zakonodaj. Za predlagano novelo SDS je ocenil, da je »v sramoto humanitarnemu in azilnemu pravu«.