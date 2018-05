Združena desnica s pritožbo zaradi zavrnitve kandidatne liste

Po besedah Primca se bodo borili do konca in dokazali, da imajo prav. Na vrhovno sodišče že vložili pritožbo.

Ma. F., STA

Ljubljana - Koalicija Kangler & Primc - Združena desnica je danes zavrnila navedbe volilne komisije v volilni enoti Novo mesto, da ima na listi premajhen delež kandidatk. Po besedah predstavnika Aleša Primca se bodo borili do konca in dokazali, da imajo prav. Tako so že vložili pritožbo na vrhovno sodišče in pričakujejo, da bo potrdilo njihovo listo.

Volilna komisija je zaradi premajhnega števila žensk zavrnila kandidatno listo predvolilne koalicije Kangler & Primc - Združena desnica v volilni enoti Novo mesto. Zakon določa, da na posamezni kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki. To pa naj bi se pripetilo kandidatni listi Združene desnice, v kateri sta se pred volitvami združili stranka Glas za otroke in družine, ki jo kot predsednik vodi Primc, ter Nova ljudska stranka Slovenije, pri kateri je Franc Kangler predsednik programskega sveta.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Primc, so se zapleti zgodili v volilnih enotah, v katerih je liste vložila stranka Glas za otroke in družine. V 6. volilni enoti imajo po njegovih navedbah v štirih okrajih od 11 na kandidatni listi ženske. To po njegovih besedah pomeni, da imajo 36-odstotno zastopanost žensk v okrajih, kar je več kot zakonsko predpisanih 35 odstotkov. Zato navedba volilne komisije ne drži, je poudaril.

Podoben problem je tudi v kranjski volilni enoti, kjer je na kandidatni listi sedem moških in dve ženski, vendar ti dve kandidirata v po dveh volilnih okrajih. Po besedah Primca se spet kaže, da se levica boji volitev. »Očitno misli, da ne more zmagati, ne da bi se vmešale državne službe, pravosodje,« je povedal Primc in spomnil, da se je podobno zgodilo že ob volitvah leta 2014.

Po njegovih besedah v Združeni desnici niso naredili nič narobe, zato se bodo borili za pravico, da sploh kandidirajo. Od vrhovnega sodišča, ki mora o pritožbi odločiti v dveh dneh, pričakujejo, da bo potrdilo njihovo listo.

Kangler je pojasnil, da volilna komisija v Novem mestu ni pregledala vložene kandidatne liste in jih ni opozorila na morebitne pomanjkljivosti ter jih pozvala, da jih odpravijo. Po njegovih besedah ima njihova koalicija v celotni Sloveniji na kandidatni listi 43,55 odstotka žensk, kar pomeni, da so na državni ravni zagotovili žensko kvoto. Kot je dodal Kangler, bi moralo vrhovno sodišče odpraviti odločbo volilne komisije in ji naložiti, da koalicijo pozove k odpravi pomanjkljivosti.

Če bo sodišče potrdilo odločitev volilne komisije, koalicija ne bo kandidirala v vseh osmih volilnih enotah, kar bi zmanjšalo njene možnosti za izvolitev v parlament. Poleg tega za poslanca ne bi mogel kandidirati Primc, ki naj bi kandidiral v Trebnjem, ki sodi v novomeško volilno enoto.