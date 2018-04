Zoran Janković bo v kratkem razkril karte

Ljubljana – Z več strani je prišla informacija, da se je ljubljanski župan Zoran Janković povezal z izraelskim političnim strategom Asafom Eisinom. Ta je do nedavnega prek stranke SMC svetoval Miru Cerarju, še prej pa med drugim srbskemu premieru Aleksandru Vučiću dvakrat pomagal do zmage na parlamentarnih volitvah.



V kabinetu ljubljanskega župana zanikajo, da so najeli storitve omenjenega izraelskega komunikacijskega stratega, čeprav o Eisinovi pomoči govorijo tudi v krogu Jankovićevih županskih kolegov, s katerimi se pogovarja o morebitnem skupnem nastopu na bližnjih državnozborskih volitvah. Z župani, ki jih druži predvsem nezadovoljstvo z državno birokracijo, bo v teh dneh opravil še en krog pogovorov, nato pa se bo odločil, ali bo na tokratnih parlamentarnih volitvah aktivno nastopil.



»Res je, da se nas kar nekaj županov pogovarja o tem, da bi šli osebno na volitve. Sam čakam, kako se bo odločil Zoran Janković. Pričakujem, da se bo to zgodilo v roku enega tedna. Prešteli se bomo in videli, kje pravzaprav smo. Po moji oceni lahko 'pokrijemo' vso državo in odigramo pomembno vlogo. Vse pa je odvisno od Jankovića, od tega, ali bo sam popeljal na volitve stranko Pozitivna Slovenija. V tem primeru bi bila volilna podpora naši skupini precej večja,« pravi koprski župan Boris Popovič. Lista Marjana Šarca pa da bi dobila močno konkurenco.



Naklonjene analize



Popovičeve besede potrjujejo tudi javnomnenjske analize. »Stranka Pozitivna Slovenija je vključena v naše redne meritve in raziskavo Politikon. Njen doseg je v rangu neparlamentarnih in novih strank, torej okoli dveh odstotkov. Rezultat bi se spremenil, če bi stranka napovedala nastop na volitvah pod vodstvom Zorana Jankovića. V tem primeru bi se njen rating gotovo dvignil čez parlamentarni prag, če ne celo višje. Kako daleč lahko seže, je odvisno predvsem od odziva drugih strank,« povzema trenutno razpoloženje volivcev Andraž Zorko iz družbe Valicon.



Večina volivcev Pozitivne Slovenije iz leta 2011, ko je Jankovićeva stranka zmagala in v državnem zboru z več kot 314 tisoč volilnimi glasovi dobila največ, 28 poslanskih mandatov, je na naslednjih volitvah, leta 2014, volila SMC, še razkriva Zorko. Danes so ti volivci v glavnem naklonjeni Šarcu, preostali pa so razpršeni med drugimi levosredinskimi strankami.



Lestvica najbolj priljubljenih



Utrip volilne podpore Jankoviću sicer po naših informacijah meri agencija Ninamedia. Ljubljanski župan je vseskozi na njeni lestvici najbolj priljubljenih politikov. Tako je v zadnji anketi Ninamedie zasedel deveto mesto, takoj za Cerarjem. Kamniški župan Marjan Šarec se je uvrstil na peto, sledil mu je prvak SD Dejan Židan, medtem ko je predsednik Desusa Karl Erjavec zasedel enajsto mesto. Na zadnjem Delovem barometru najbolj priljubljenih politikov pa je Janković skupaj s prvakom SDS Janezom Janšo na repu.



Dvojna igra Matjaža Švagana



Med imeni iz kroga županov, ki razmišljajo o skupnem nastopu na državnozborskih volitvah, je tudi Matjaž Švagan iz Zagorja ob Savi. Po naših informacijah sicer igra na dveh straneh. Konec minulega tedna nam je dejal, da čaka na Jankovićev klic, a da bo njun pogovor le vljudnosten, saj da se je pred dnevi odločil, da na državnozborske volitve sam ne gre. Potrdil pa je tudi pogovore s Šarcem, ki mu javnomnenjske ankete, kot je znano, trenutno kažejo najbolje. Švagan mu je med drugim predlagal, koga iz njegovega kroga naj umestni na svojo kandidatno listo v zagorskem volilnem okraju.



Janković, za katerega je znano, da ga na državni ravni zanima samo premierska funkcija, se je nedavno o morebitnem sodelovanju in podpori na volitvah pogovarjal tudi s prvaki SD, SMC in Desusa, a se iz teh pogovorov ni razvilo nič otipljivega. Na politični levi sredini sicer napovedi njegove morebitne kandidature na bližnjih volitvah ne bodo veseli, saj bi kot konkurenca zajemal predvsem iz bazena njihovih volivcev.