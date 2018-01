»Prijatelji intelektualci« zanikajo sodelovanje s Tromblonom

Šp. B., STA

Ljubljana − Hrvaški veteran Petar Janjić z vzdevkom Tromblon, ki je napovedal akcijo »regate za razum« sredi Piranskega zaliva, je med drugim napovedal tudi sodelovanje »prijateljev intelektualcev iz Slovenije« z Romanom Leljakom in slovenskimi veterani na čelu. Leljak sodelovanje z Janjićem pri tej akciji zanika, prav tako glavni veteranski združenji.

Publicist Roman Leljak, ki je sicer precej aktiven tudi na Hrvaškem, je za STA povedal, da je Janjića doslej srečal enkrat, in to pred leti. »Z njim nimam stikov,« je zatrdil. Poudaril je, da ne sodeluje v nobeni akciji ali čem podobnem.

»Vsako podpihovanje tega primera v Piranskem zalivu je nesmiselno. To je problem politikov, ki ga morajo rešiti, ne pa da s tem obremenjujejo navadne ljudi,« je še menil. »Tromblon od mene vsekakor ne bo imel in tudi ni dobil nobene podpore za kakršnekoli demonstracije in prikazovanje moči,« je poudaril Leljak v izjavi za STA. Roman Leljak je povedal še, da bo podprl vse, tudi Tromblona, ki bodo politike z demokratičnimi in kulturnimi sredstvi ter z raznimi dopisi pozvali in od njih zahtevali rešitev.

Janjić je sicer v ponedeljek, potem ko je potekel petdnevni ultimat, ki ga je za rešitev spora o meji s Slovenijo dal hrvaškemu premieru Andreju Plenkoviću, za 3. februar napovedal organizacijo »regate za razum Piranski zaliv - Savudrijska vala«. S to akcijo želi, kot je dejal, pospešiti reševanje spora o meji med državama.

V akciji naj bi se udeleženci, napovedal jih je več kot 300, z najetimi turističnimi ladjami podali na »danes« mednarodno priznano morsko mejo med Hrvaško in Slovenijo, torej na sredino Piranskega zaliva, kjer mejo v nasprotju z arbitražno razsodbo še vedno vidi Hrvaška. Tam bi izvedli spominsko komemoracijo za umrle in pogrešane hrvaške vojake.

Janjić je v ponedeljek dodal še, da pričakuje tudi »odgovor svojih prijateljev intelektualcev« iz Slovenije z Romanom Leljakom na čelu in Zveze veteranov vojne za Slovenijo. V Zvezi veteranov vojne za Slovenijo so njegove navedbe zanikali že v petek, ko je prav tako napovedal sodelovanje te zveze. Poudarili so, da niso bili in še vedno niso v nikakršnih stikih z njim. »Zveza veteranov vojne za Slovenijo še vedno meni, da je sodbo arbitražnega sodišča treba spoštovati in njena določila udejanjiti,« je za STA sporočil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič.

Sodelovanje z Janjićem pri tej akciji so zanikali tudi v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Predsednik tega združenjaje zapojasnil, da sicer sodelujejo z več hrvaškimi veteranskimi združenji, v omenjeni akciji pa z Janjićem zagotovo ne.