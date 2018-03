Alma Sedlar v Transparency International

Ljubljana – Društvu Transparency International (TI) Slovenia ne bo več predsedovala Simona Habič, Vid Doria pa ne bo generalni sekretar. Vajeti začasno prevzema nekdanja namestnica predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Alma Sedlar.



Brigite Ferlič Žgajnar



Nadzorni odbor društva, ki ga sestavljajo Živa Kavka Gobbo, Neža Grasselli in Milan Dragič, je ugotovil, da so se v preteklem letu pokazale nekatere pomanjkljivosti pri vodenju društva. Katere točno, niso navedli, so pa očitno vodile do odstopa članov upravnega odbora (UO).



Vid Doria je odstopno izjavo z mesta generalnega sekretarja podal že decembra lani, marca letos pa sta se mu pridružili še Simona Habič, predsednica in ustanoviteljica TI, ter Katja Arzenšek Konjajeva. To sta storili s pojasnilom, da imata težave pri usklajevanju nalog predsednice društva oziroma članice UO z družinskimi, službenimi in drugimi obveznostmi. Habičeva se na naš klic včeraj ni odzvala, Doria, ki ostaja zaposlen na TI, kjer bo opravljal projektne obveznosti, pa je na dopustu.



Nekaj manjših nepravilnosti



Nadzorni odbor meni, da je čas za menjavo v vodenju društva, saj bo novo vodstvo s svežim elanom pristopilo k izzivom, s katerimi se trenutno srečuje društvo. Zdravnik Erik Brecelj, član častnega razsodišča društva, pravi, da bi to s svojim delovanjem moralo preiti na višjo organizacijsko raven in da je to nujno, tudi zaradi nedelovanja protikorupcijske komisije. Ena pomembnejših nalog novega vodstva bo, da izdela celostno strategijo delovanja društva, ki ima štiri zaposlene. Narediti bo treba tudi celostno finančno in vsebinsko konsolidacijo ter izvesti revizijo dosedanjega poslovanja in vodenja društva.



Pri finančnem poslovanju je nadzorni odbor ugotovil nekaj manjših nepravilnosti, ki pa so bile odpravljene. Finančno stanje TI je trenutno stabilno. Leta 2016 je imelo društvo dobrih 183.000 evrov prihodkov oziroma 21.000 manj kot leto prej.



Sprejet Kosov predlog



Zaradi omenjenih odstopov je trinajst udeležencev četrtkovega zbora članov (skupaj je članov 23) glasovalo o predlogu začasne predsednice in začasnega generalnega sekretarja. Za največ šest mesecev oziroma do imenovanja stalnega vodstva s polnim mandatom so za predsednico imenovali Almo Sedlar, avtorico knjige Žvižgači, mediji in korupcija ter nekdanjo namestnico predsednika protikorupcijske komisije, za generalnega sekretarja pa dosedanjega vodjo projektov na TI Sebastijana Peterko. Imenovanje Sedlarjeve je šele pred nekaj dnevi predlagal Drago Kos, prvi predsednik KPK in ustanovni član TI. Dejal je, da je bil na njegovo presenečenje predlog sprejet, na zboru članov pa sam ni bil navzoč. Pomembno se mu zdi, da društvo napreduje. Sedlarjevo vidi kot sposobno premakniti zadeve: »Umiriti je treba razmere, pridobiti stabilne vire financiranja in povečati članstvo,« našteva podjetnik preiskovalec Kos, ki je dobro služil z brskanjem po kreditnih mapah NLB.



Ker je Sedlarjeva zaradi nenehnih trenj z Borisom Štefanecem septembra lani zapustila KPK, se postavlja vprašanje, ali bi bila njena nova pozicija lahko tudi poligon za obračunavanja. Kos se tega ne boji. To, da bo Transperency International nekakšen antipod ali novi KPK, zanika, saj pravi, da sta potrebni obe organizaciji, vsaka s svojimi pristojnostmi delovanja. Po njegovem mnenju je škoda le, da od KPK trenutno ni mogoče veliko pričakovati.