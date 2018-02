Andreja Katič: Prenovljena obrambna zakonodaja v tem mandatu najbrž ne bo sprejeta

L. Z., STA

Ljubljana - Predlog novega zakona o obrambi in predlog zakona o službi v Slovenski vojski v tem mandatu najbrž še ne bosta sprejeta, je na spletni strani ministrstva za obrambo zapisala ministrica za obrambo Andreja Katič. Predlagana zakona sta namreč še vedno v rokah odbora DZ za obrambo, ki po mnenju ministrice zavlačuje zakonodajni postopek.

Po navedbah ministrice je usoda obeh zakonov trenutno »žal« v rokah predsednika odbora za obrambo. »Menim, da s sicer legitimnim izkoriščanjem vseh možnosti zakonodajnega postopka, ki ga sama vidim bolj kot zavlačevanje, vse bolj zmanjšuje možnost, da bi bila predlagana zakona sprejeta še v tem mandatu,« je v zapisu, namenjenem pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske zapisala ministrica.



Dva ukrepa

Spomnila je, da so s sodelavci že v začetku njenega mandata opravili strateški pregled obrambe, ki je pokazal, da je pripravljenost Slovenske vojske mogoče izboljšati z dvema ukrepoma - s posodobitvijo normativne ureditve in izboljšanjem statusa vojakov ter s povečanimi vlaganji v vzdrževanje in modernizacijo celotne organizacije.

Ravno zato so na ministrstvu s pripravo in končnim predlogom zakona o obrambi, še bolj pa skozi predlog zakona o službi v Slovenski vojski, stremeli k ureditvi ustreznega statusa in izboljšanju socialnega položaja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.



Izboljšave socialnega statusa

S sprejetjem slednjega bi po njeni oceni namreč prišlo do več izboljšav socialnega statusa pripadnika Slovenske vojske. Med drugim bi se bistveno povečale nagrade za sklenitev pogodbe o zaposlitvi in njenem podaljšanju, nadgradilo bi se pravice pripadnikov po dopolnjenem 45. letu in s tem izboljšalo socialno varnost po končani karieri v Slovenski vojski.

Katičeva sicer upa, da bodo najvišji politični odločevalci vseh političnih strank vendarle prepoznali pomen sprejema obeh zakonov za nadaljnji razvoj obrambnega sistema, Slovenske vojske ter njenih pripadnic in pripadnikov. S tem bi pokazali tudi, da je bilo zanimanje za njihovo prihodnost skozi celoten mandat iskreno.



Želi podporo sindikatov

Kot je še zapisala, je bil to tudi ključni razlog, da na ministrstvu niso podprli amandmajev poslanskih skupin SDS in NSi za ukinitev sindikalne organiziranosti v Slovenski vojski. Ta je namreč ob zakonski prepovedi pravice do stavke za pripadnike Slovenske vojske edina oblika zavzemanja za socialne pravice zaposlenih. Ministrica si za prihodnost med drugim želi tudi večjo podporo sindikatov.

Katičeva je v zapisu spomnila tudi, da je bila v tem mandatu sprejeta vrsta ukrepov, s katerimi se je poskušalo izboljšati socialni položaj pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Med drugim se je odpravilo vrsto varčevalnih ukrepov na ravni celotne državne uprave, znova se je pričelo izplačevati posebne nagrade za sklenitev in podaljšanje pogodbe za zaposlitev v Slovenski vojski, pogodbe za zaposlitev pa se ponovno sklepajo tudi za daljše časovne obdobje. Vendar, kot je dodala, vsi ti ukrepi niso dovolj za izboljšanje statusa zaposlenih v Slovenski vojski.

Katičeva se je ob tej priložnosti pripadnicam in pripadnikom Slovenske vojske zahvalila za visoko motiviranost in požrtvovalno zavzetost pri opravljanju nalog, ki dvigujejo mednarodni ugled države.