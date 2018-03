Aprila elektronsko cestninjenje za voznike težkih vozil

Šp. B., STA

Ljubljana – V sistem DarsGo, s katerim bo 1. aprila na slovenskih avtocestah in hitrih cestah zaživelo elektronsko cestninjenje tovornjakov in avtobusov, so uporabniki za zdaj registrirali že več kot 106.000 vozil. Dars uporabnikom priporoča, naj preverijo, ali so na račun vozila že naložili ustrezno dobroimetje oziroma si uredili eno izmed oblik plačevanja.

Slovenija bo 1. aprila uvedla elektronsko cestninjenje vozil z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone v prostem prometnem toku. Cestninjenje tovornih vozil bo potekalo prek skupno 128 portalov nad avtocestami in hitrimi cestami. Cestninski portal bo ob prehodu težkega vozila zaznal napravo DarsGo v vozilu, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezni cestninski razred.

Dars voznikom težkih vozil, ki so že pridobili napravo DarsGo, svetuje, naj jo že zdaj namestijo na vetrobransko steklo vozila, za katero je bila izdana, pri čemer poudarjajo, da pred vklopom novega sistema naprava ne bo obračunavala cestnine. V novem cestninskem sistemu bo sicer višina cestnine odvisna tudi od števila osi vozila. Zato bodo morali vozniki priklopnih vozil pred vsako vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah ročno nastaviti ustrezno število osi na napravi DarsGo.

Sistem DarsGo omogoča več različnih predplačniških ali poplačniških načinov plačevanja cestnine. Najudobnejši med njimi je, kot so zapisali na Darsu, takšen poplačniški način, pri katerem uporabniki preprosto povežejo račun vozila z eno od bencinskih kartic. Vsem uporabnikom, ki so že registrirani v sistem in so že opremili vozilo z napravo DarsGo, priporočajo, da pred uvedbo novega sistema preverijo, ali so na račun vozila že naložili ustrezno dobroimetje oziroma si uredili eno izmed poplačniških oblik plačevanja.

Po uvedbi elektronskega cestninjenja bodo cestninske postaje na slovenskem avtocestnem omrežju postopoma odstranjene. Do njihove odstranitve pa se bodo morala težka vozila na cestninskih postajah z voznimi pasovi še vedno razporediti na ločeni pas. Tam se ne bodo več ustavljala, ampak bodo cestninsko postajo prevozila z zmanjšano hitrostjo.