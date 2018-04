Arso Kemisu izdal dopolnilno odločbo

Kemis bo moral spremljati stanje vode, sedimenta in biote v Tojnici in Ljubljanici.

Agencija RS za okolje (Arso) je Kemisu izdala dopolnilno odločbo za sanacijo okoljske škode po požaru maja lani, s katero mu je naložila dodatne ukrepe, ki jih je v izvedenskem mnenju predlagal biolog Mihael Toman.

Kemis bo moral spremljati kemijsko stanje vode, sedimenta in biote v Tojnici, kemijsko stanje sedimenta in biote v Ljubljanici, izvajati monitoring ekološkega stanja Tojnice z namenom spremljanja naravne obnovitve potoka ter zasaditi tla in brežine potoka z avtohtonimi vrstami rastlin na saniranem območju.

30.000 evrov za učno pot na Barju



Poleg teh ukrepov je Arso podjetju odredil dopolnilne in nadomestne sanacijske ukrepe. Pri tem je sledil predlogu občine Vrhnika za izvedbo infrastrukture in objektov na učni poti v naravnem rezervatu Mali plac na območju krajinskega parka Ljubljansko barje. Kemis naj bi občini za ta ukrep namenil 30.000 evrov.

Denar za gradnjo infrastrukture in objektov na učni poti okoli visokega barja Mali plac bo Kemis plačal kot odškodnino občini za izpad prihodka od turizma zaradi okoljske nesreče. Foto Lovro Kastelic

Kemis je avgusta lani izvedel najnujnejše sanacijske ukrepe, ki mu jih je Arso naložil z delno odločbo: odstranitev onesnaženih sedimentov v Tojnici in nabrežine od mesta preliva požarne vode do mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Poravnal je stroške interventnega čiščenja Tojnice takoj po požaru (62.000 evrov), monitoringa stanja okolja (90.000 evrov) in stroške izvedenca. Arso je izvedbo teh ukrepov ocenil za učinkovito.

Posamezniki, ki so ob požaru utrpeli premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, bodo morali odškodnino od povzročitelja zahtevati sami, sporoča Arso.