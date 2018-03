Avstrija podpira stališče Slovenije glede arbitražne razsodbe

Kneisslova in Erjavec sta se pogovarjala tudi o okrepljenem nadzoru na meji med Slovenijo in Avstrijo.

Š. J., STA

Ljubljana – Avstrijska zunanja ministrica Karin Kneissl je po današnjih pogovorih z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem poudarila, da Avstrija v luči pravne varnosti in mednarodnega prava podpira stališče Slovenije glede arbitražne razsodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško. Vodja avstrijske diplomacije je danes na predstavitvenem obisku v Sloveniji.

Erjavec in Kneislova sta danes sicer spregovorila o številnih tradicionalnih temah, od slovenske narodne skupnosti v Avstriji in nemškogovoreče skupine v Sloveniji do nuklearke Krško in razmer na Zahodnem Balkanu. Govor je bilo tudi o okrepljenem nadzoru na meji med Slovenijo in Avstrijo, kjer imata državi različna stališča.

Avstrija zagovarja potrebo po ohranitvi nadzora na notranjih mejah, medtem ko Slovenija, kot je danes ponovno poudaril vodja slovenske diplomacije, meni, da gre za nesorazmeren ukrep in ne vidi posebnega razloga za takšen ukrep na meji med državama.

Sodelovanje med državama je dobro in imata visok politični dialog. Avstrija je največji vlagatelj v Sloveniji, saj je 25 odstotkov vseh vlaganj prav avstrijskih. Narašča tudi trgovinska menjava, ki znaša pet milijard evrov.