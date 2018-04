Balkanska rečna obramba prihaja v Slovenijo

Septembra se bo začela tretja akcija varovanja balkanskih rek, tokrat pa bo potekala od juga proti severu in sklenila v Sloveniji.

Balkan Rivers Tour 3 bo v znamenju manj kajakaštva in več »pozitivnih protestov«, napoveduje prvi mož gibanja Rok Rozman, ki se je preimenovalo v Balkansko rečno obrambo (Balkan Rivers Defence). »S tem poudarjamo, da nismo enomesečna aktivnost s turnejo po Balkanu,« pojasnjuje.

Tretja izvedba ozaveščanja ljudi proti gradnji približno 2700 novih jezov se začenja v Albaniji, sklenila pa se bo 8. oktobra v Ljubljani. Z izjemo Zagreba bo zajela vse prestolnice sedmih držav. V Sarajevu bodo prvič na sporedu Dnevi evropskih rek, ki jih pripravlja organizacija Save the Blue Heart of Europe.

»Pozornost smo iz Slovenije postopoma namenjali drugim državam, zdaj pa bo nasprotno. Tokrat bo namesto pravljičnega veslanja tudi več neposredne akcije. Predvsem želimo ljudi prepričati, da lahko kaj ukrenejo. Ni pa dovolj, da nam zgolj sledijo,« je prepričan Rozman. Hkrati bo Balkan Rivers Tour 3 priložnost za turnejo novega filma The Undamaged, ki so ga pripravljali zadnji dve leti in ki prepričuje o pomembnosti ohranjanja rek.

Protesti zaležejo, dodaja Rozman. Na reki Kruščici sta ustavljeni gradnji dveh hidroelektrarn zaradi nepravilne dokumentacije, medtem ko nekatere ženske tam že več kot pol leta ne pustijo strojem do gradbišč. »Ne nazadnje se je veliko naredilo proti elektrarnam na Muri in Savi,« je poudaril.

Konec nove odisejade bo med 5. in 8. oktobrom, ko bo karavana najprej prispela v Ižakovce. Naslednjega dne bo Ljubljana gostila projekcijo prej omenjenega filma, nato pa bo sledil še kajakaški spust po Savi. Zastor bo padel v središču Ljubljane s kreativnim protestom.