Balkanski prijemi v tekmi za Pop TV

Pritiski pred odločitvijo o prevzemu družbe Pro plus se stopnjujejo. Pričakovanje ene najbolj občutljivih odločitev varuha konkurence spremljajo različne informacije. Tudi o tem, kdo se je vključil v igro, kako lahko vpleteni vplivajo na prihajajoče volitve in zakaj so pripravljeni prezreti, kdo je ta, ki koncentrira moč v slovenski medijski, oglaševalski in telekomunikacijski krajini.



Boj za prevlado na balkanskem telekomunikacijskem, televizijskem in oglaševalskem trgu se zaostruje. Potem ko Agencija za varstvo konkurence (AVK) konec marca ni sprejela korektivnih ukrepov, s katerimi jo je želel kupec Pro Plusa, družba Slovenia Broadband, prepričati o odobritvi prevzema, se je zdaj lotila presoje trgov, na katere bi koncentracija lahko vplivala. Gre za trg televizijskih vsebin, od otroških programov ter športnih in informativnih programov, trg oglaševanja, za dostop do spletnih vsebin in tako naprej. Presojo bodo zaupali zunanjemu izvajalcu, kar so nam potrdili tudi v agenciji. Kot pravijo, pogodbe »za raziskavo trgov še niso sklenili in so še v fazi pogajanj s ponudniki«.