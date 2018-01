Bazen že drugič pod streho

Koper − Natanko sedem let po postavitvi prvih lesenih nosilcev za streho olimpijskega bazena delavci ljubljanske Hoye nameščajo nove, enako velike. Dela bodo zamujala zgolj pet dni, čeprav je veter pred dobrim tednom prevrnil enega od nosilcev, ki se je pri tem zlomil.



V strešno konstrukcijo bodočega koprskega olimpijskega bazena so ponovno vgradili 14 lepljenih lamelnih lesenih nosilcev, saj so stari v sedmih letih zaradi izpostavljenosti vremenu propadli. Dolgi so 44 metrov, visoki 2,6 metra in debeli 20 centimetrov ter veljajo za najdaljše v Evropi, zato je bil zahteven zalogaj že transport. Namestili so jih ob močni burji, eden je pri tem zdrsnil z ležajev, padel na tla z višine 20 metrov in se prelomil. K sreči se ni nihče poškodoval, delavci pa so v treh izmenah v nekaj dneh izdelali in pripeljali novega. »Namesto do 15. januarja bomo strešno konstrukcijo končali do 20. januarja,« je povedal direktor Hoye Jože Šircelj, ki pa ni izdal, koliko je Grafist odštel za nosilce. Ponoven strošek zanje je del škode, ki je nastala zaradi stečaja Primorja in nedokončanega objekta.



Bazen, tribune, fitnes, večnamenski prostor in drugi servisni prostori v bazenskem delu kompleksa Solis merijo 7300 kvadratnih metrov. Občina je doslej v ta del do tretje gradbene faze vložila 3,1 milijona evrov, celotno dokončanje olimpijskega bazena, ki ga bo upravljala občina Koper, bo stalo 8,15 milijona evrov. Pogodbeni rok za njegovo dokončanje je januar 2019, vendar je prvi mož Grafista Ante Guberac poudaril, da bodo poskušali dela opraviti do novembra, kar pomeni pred lokalnimi volitvami, ki bodo tretjo nedeljo v novembru.



Dovoljenje za pisarne



Grafist pa se bo v kratkem, predvidoma že februarja, lotil del tudi v drugem delu Solisa, kjer bodo na nekaj manj kot 7000 kvadratnih metrih uredili pisarne za davčno upravo, geodetsko upravo, celotno Upravno enoto Koper in vse državne inšpekcijske službe. Dan pred koncem lanskega leta je namreč Grafist prejel gradbeno dovoljenje, ki je zdaj že pravnomočno. Grafist mora Heti Asset Resolution (nekdanji Hypo) pred začetkom del odšteti še približno dva milijona evrov; gre za odškodnino, ki jo je morala Heta odšteti državi, ker ni izpolnila dogovora o pravočasni predaji prostorov, tega pa ni mogla uresničiti zaradi stečaja Primorja.



Sicer pa bo država po stari pogodbi za vse prostore, ki jih bo pridobila, izvajalcu gradbenih del vsako leto plačala 1,2 milijona evrov, in to 15 let. Ker je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja začela veljati stara pogodba, pomeni, da mora državne pisarne Grafist zgraditi in pridobiti uporabno dovoljenje do 30. junija 2019. Za gradnjo ima torej na voljo 18 mesecev, kar jim menda ne bi smelo povzročati težav.



Grafist bo v tem času uredil tudi večji del pročelja Solisa. Velika verjetnost je, da se bodo lotili še urejanja približno 8000 kvadratnih metrov poslovnih površin, ki so v njihovi lasti in nedokončane pomenijo za podjetje mrtev kapital. Najkasneje marca pa nameravajo vložiti zahtevo za novo gradbeno dovoljenje še za nedokončani hotel, prav tako v njihovi lasti. Tu bi se lahko zapletlo, saj bo poskušal Grafist pridobiti dovoljenje, da k zdaj zgrajenemu nadzida še štiri nadstropja.



Ante Guberac je pred kratkim ocenil, da bo dokončanje vseh prostorov v kompleksu Solis stalo približno 60 milijonov evrov. Z odprtjem novih poslovnih prostorov in preselitvijo državnih pisarn pa se bo v prihodnjih letih odprla dilema, kaj namestiti v prostore, ki se bodo sprostili v starem mestnem jedru Kopra.