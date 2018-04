Biziljeva z junijem odhaja z vodstva RTVS

Be. B., STA

Ljubljana - Programski svet Radiotelevizje Slovenija (RTVS) se je na današnji seji seznanil z dopisom direktorice televizije Ljerke Bizilj generalnemu direktorju RTVS Igorju Kaduncu, s katerim mu je sporočila, da po 4. juniju ne namerava več opravljati direktorske funkcije. Svet je zato pozval Kadunca k čimprejšnji objavi razpisa za novega direktorja.

Obenem je programski svet RTVS izrazil pričakovanje, da bo Televizijo Slovenija po 4. juniju prav tako vodil direktor s polnimi pooblastili. Kadunc je na poziv sveta odgovoril, da je za izbiro novega direktorja dovolj časa in zato najverjetneje ne bo treba pridobivati dodatnega časa z imenovanjem vršilca dolžnosti.

Sicer je Biziljeva pred tremi meseci obvestila programski svet, da bo direktorsko funkcijo končala predvidoma aprila, čeprav se ji bo mandat iztekel šele novembra. Kot razlog za takšno odločitev je navedla, da bo s predčasnim odhodom nasledniku omogočila pripravo programskega načrta za leto 2019, ki ga bo ta tudi izvajal.

Biziljeva na današnjo sejo programskega sveta ni prišla. Je pa v omenjenem dopisu na Kadunca naslovila pričakovanje, »da boste preprečili in tudi ne spodbujali žalitev, natolcevanj, polresnic, da ne boste prikrojevali podatkov in spodbujali kolegov, da vse to počnejo na račun Televizije Slovenija, mene in mojih kolegov«.

Zakaj Biziljeva odhaja?

Predčasen odhod Biziljeve z direktorske funkcije mnogi povezujejo s projektom predizbora slovenske skladbe za pesem Evrovizije - Ema 2017, ki je potekal lani na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Zanj je televizija po ugotovitvah vodstva RTVS namesto predvidenih 600.000 evrov porabila 1,3 milijona evrov.

Razsipnost lanskoletne Eme in za nekatere sporno sklepanje pogodb izven postopkov javnega naročanja sta dodobra razburila tako nadzorni kot programski svet RTVS. Največ očitkov - slišati jih je bilo tudi na današnji seji - leti prav na Biziljevo, ki pa vseskozi zanika kakršnekoli nepravilnosti pri izvedbi projekta.

Tudi v tokratnem dopisu Kaduncu je Biziljeva zapisala, da so ugotovitve vodstva RTVS o prekoračitvi predvidenih sredstev napačne. Po njenih navedbah je bila višina prekoračitve »približno 310 tisoč evrov, oglaševalski in komercialni prihodki ob teh dogodkih pa so bili preko 400 tisoč evrov«.

S temi podatki je Biziljeva znova poskrbela za razburjenje v programskem svetu. Sašo Hribar, ki je eden od treh predstavnikov zaposlenih v svetu, ji je očital navajanje neresnic. V razpravo se je vključila tudi predsednica sveta delavcev RTVS Petra Bezjak in spomnila na ugotovitve nadzornega sveta o prekoračitvi v višini 700.000 evrov.

Direktorja televizije sicer imenuje generalni direktor RTVS po predhodnem soglasju programskega sveta.

Nova strategija za ohranjanje obsega programskih vsebin

Programski svet je na današnji seji obravnaval tudi predlog strategije RTVS za obdobje 2018-2022, ki so jo od vodstva zavoda zahtevali nadzorniki. Kadunc je pojasnil, da strategija predvsem nakazuje možnosti, kako ohraniti vsaj zdajšnji obseg programskih vsebin.

Ob tem je Kadunc opozoril, da je zagovornik splošnejše strategije, saj konkretnosti sodijo v vsakoletni programsko produkcijski načrt. Poleg tega se radiotelevizija po njegovih besedah sooča s številnimi negotovostmi, ki otežujejo podrobno petletno načrtovanje.

Svetniki so Kadunčevo ekipo pozvali, naj jim najkasneje do 4. junija posreduje dopolnjen predlog strategije.