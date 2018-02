Blejci vabili na smuko in zaprli smučišče

Bled – Čeprav ima ta teden zimske počitnice skoraj 130.000 učencev in dijakov iz vzhodnega dela države in se v smučarskih centrih lahko pohvalijo z eno bolj sneženih zim v zadnjih letih, so se na Bledu odločili za zaprtje smučišča Straža. Direktor Infrastrukture Bled Janez Resman pravi, da se na progi zaradi pomanjkanja snega pojavlja kamenje, izdelava umetnega snega pa bi bila nerentabilna.



Smučišče so letos promovirali tudi v okoliških osnovnih šolah, a so ga nato v ponedeljek po vsega 16 smučarskih dneh zaprli.



Naš bralec, ki je na Straži smučal še v nedeljo zvečer, je možnosti za smuko ocenil za odlične, zaprtje smučišča pa za popolnoma nesmiselno.