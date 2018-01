Blok 6 zanesljivo, jeseni spet blok 5

Šoštanj – Čeprav je bilo včerajšnje srečanje direktorja Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Armana Koritnika in tehničnega direktorja Branka Debeljaka namenjeno predvsem razjasnitvi pojmov o vrstah zaustavitve bloka 6 (B6), je več pozornosti pritegnil podatek, da bo Teš julija zaustavil blok 4 (B4) in po več letih konec poletja ponovno zagnal B5. Njegova posodobitev bo končana v nekaj mesecih.



Blok 4 ima še sveže polletno soglasje bank za obratovanje do konca junija, okoljevarstveno dovoljenje za občasno delovanje za izjemo pa do leta 2023. A ker bodo 275-megavatno napravo letos ustavili in v omrežje sinhronizirali B5 s 345 megavati nazivne moči, bo skupna moč Teša dosegla skoraj 1000 megavatov. Kot pravi Debeljak, bo petica, katere lani začeta posodobitev jih bo stala 10,7 milijona evrov, prilagojena zahtevnejšim okoljskim standardom, ki bodo uveljavljeni šele čez dve leti. Koritnik zato napoveduje: »V letu 2017 smo imeli rekordno proizvodnjo, še višja bo letos.«



Delež Teša z B6 in občasnim delovanjem B4 v domači proizvodnji električne energije je lani znašal 36 odstotkov, v skupni proizvodnji elektrarn Holdinga Slovenske elektrarne pa 54 odstotkov. Časovna razpoložljivost B6 je bila skoraj 84-odstotna, razpoložljivost obratovanja po planu pa 96-odstotna, kar je nad povprečjem podobnih elektrarn v EU.



Od zagona B6 leta 2015 so zabeležili le pet dogodkov, na katere niso imeli vpliva, lani od tega dve okvari ter 13 samodejnih ali načrtovanih zaustavitev. Te so namenjene manjšemu rednemu vzdrževanju ali pa ustavitvi B6 zaradi manjših potreb odjemalca.



Tudi okvare pa za zdaj ne bremenijo Teša. Tehnični direktor Debeljak: »V okviru zadnjega garancijskega popravila, ki je bilo s strani družbe General Electric izvedeno med božično-novoletnimi prazniki, je bil zamenjan del vstopnega kolektorja. B6 je bil z elektroenergetskim omrežjem Slovenije ponovno sinhroniziran v ponedeljek, 8. januarja.«

Arman Koritnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj. Foto: Brane Piano/Delo

Arman Koritnik pravi, da so bila doslej vsa popravila dogovorjena z General Electricom in zagotavlja: »Meseca maja bo po treh letih opravljen prvi remont B6, vse še v garanciji, torej na stroške dobavitelja. Na njihove stroške pričakujemo tudi dobavo novega kolektorja, ki se je doslej kvaril.«

Koritnik podatkov o lanskem poslovanju še ne razkriva, Teš bo po poslovnem načrtu še imel izgubo, vendar ne operativne.