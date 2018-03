Bo to zadnji zimski konec tedna pred pomladjo?

Prihaja ohladitev, meja sneženja se bo jutri čez dan marsikje v notranjosti spustila do nižin. Reke bodo naraščale.

Š. J., STA

Ljubljana – Padavine, ki so zajele državo in se bodo nadaljevale tudi v soboto, bodo prinesle naraščanja nekaterih rek, zlasti Krke in Ljubljanice.

Ohladilo se bo

V soboto zjutraj bo v južni Sloveniji začelo deževati, še dopoldne pa bodo padavine zajele vso Slovenijo. Ker se bo ohladilo, se bo meja sneženja čez dan marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Zapihal bo okrepljen severovzhodnik, na Primorskem zmerna burja.

V nedeljo bo oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo občasno še naletaval sneg. Mrzlo bo, temperatura bo tudi čez dan večinoma ostala pod lediščem. Na Primorskem bo pihala zmerna burja.

V ponedeljek bo oblačno. Čez dan bo od juga začelo rahlo snežiti, na Primorskem rahlo deževati. Padavin bo malo. Burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.



Vir: Arso Vreme

Reki Krka in Ljubljanica bosta močneje naraščali v soboto. Krka lahko zlasti v nedeljo poplavi na širšem območju, Ljubljanica pa na območju pogostih poplav. V nedeljo se lahko razlijejo manjše reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji.

Danes zvečer in v soboto bo povišana tudi gladina morja, ki lahko poplavi najnižje dele obale, in sicer v višini okoli pet centimetrov, opozarjajo na Arso.

Danes dopoldne bodo sicer padavine večinoma ponehale, čez dan pa bodo predvsem v zahodni polovici države še posamezne plohe. Popoldne se bo razjasnilo, a le prehodno, saj se bo ponoči od juga znova pooblačilo.



Vir: Arso Vode

Nevarnost snežnih plazov je trenutno znatna, tretje stopnje. To velja predvsem za Julijske Alpe in zahodne Karavanke, kjer je preteklo noč zapadlo nekaj več snega. Drugod po naših gorah je nevarnost zmerna, druge stopnje, je zapisano na spletnih straneh