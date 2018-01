Bob leta 2017 poveljniku Srečku Cehnarju

Bob gre besedam: »Nismo se borili za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov.«

Be. B., STA

Maribor - Večerov Bob leta 2017 za izjavo, ki so jo nocoj razglasili v Mariboru, je pripadel poveljniku enot TO pri obrambi Šentilja Srečku Cehnarju za izjavo »Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še stokrat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram?«

Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene minulo leto v Večeru - je potekal že 19. leto zapored. Kot je povedal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, je svoje glasove oddalo več kot 25.000 njihovih bralcev, za najbolj odmevno pa so izbrali del izjave enega od 26 njihovih sogovornikov pred letošnjim dnevom državnosti.

Nagrajenec je bil tudi ob današnjem prevzemu nagrade kritičen do najbolj odgovornih v državi. »Ko dobiš priložnost, pač poveš, kar te žuli oziroma kar se je dolga leta nabiralo v tebi. Leta 1991 smo se enotno odločili za samostojnost, a zadnja leta so nas spet uspeli razdvojiti. Naša država in družba sta padli zelo nizko. Od obljubljene druge Švice je ostalo zelo malo,« je dejal Cehnar.

Kot je dodal, je v zadnjem obdobju v Sloveniji šlo samo še navzdol, saj so najbolj odgovorni v državi izgubili moralni kompas, ker jim domovina in lasten narod ne pomenita veliko. Pomembne so jim predvsem osebne koristi, koristi strank ter bogatenje na račun drugih, medtem ko so svoje državljane dejansko izdali. Vseeno je Sloveniji zaželel lepšo pot v prihodnost, izvoljenim predstavnikom naroda pa, da bi končno začeli sodelovati v dobrobit vse državljanov.

Reci bobu bob

Med nominiranci za nagrado so bili še avtor fotoknjige o Mariboru Bojan Golčar z izjavo »Kdor še vedno misli, da je Maribor mesto, kjer se ustaviš samo, če ti poči guma na avtomobilu, mu že dolgo ni počila guma.«, scenarist Marko Vezovišek z izjavo »Danes Shakespearjevega klasičnega ogledala ne moremo več nastavljati. Kar je ostalo, je selfie, ki potrjuje lastno idealizirano sliko.« ter antropologinja Svetlana Slapšak z izjavo »Treba se je več gibati med ljudmi in manj tekati med dresi ter iskati srečo v dragih fitnes centrih in med policami samopostrežnic. Kajti biti srečen in čim bolj butast je zahteva, ki nam jo postavlja politična kasta.«

Ob njih so se med nominiranci znašli še zgodovinarka Darja Kerec z izjavo »V duhu domoljubja bi bilo prav - da vemo, kdo sta bila Trubar in Cankar ter da je pri osamosvojitvi sodelovalo veliko ljudi in da junija 1991 niso prišli trije ramboti in lastnoročno poskrbeli, da smo bili nato samostojni.«, meteorolog Andrej Velkavrh z izjavo »Če bi vsi ljudje na Zemlji živeli tako kot mi v zahodnem svetu, bi bilo verjetno kar hitro vsega konec. Tako pa nam vsi, ki živijo skromneje od nas, podaljšujejo iluzijo, da še kar gre in da bo še šlo.« in zdravnica Nina Kozorog z izjavo »Bomo toliko časa hodili po robu, da bo celotna zdravstvena dejavnost centralizirana v večjih mestih, vsi odročni kraji pa bodo lahko zdravniške nasvete iskali v Gorskem zdravniku?«.

Ekonomist Matjaž Mulej je izjavil: »Je že tako: če naravo uniči narava, se temu reče katastrofa; če jo uniči človek, se temu reče razvoj.«, obramboslovec Vladimir Prebilič je dejal: »Grdo se sliši, a tako je. Temelj demokracije je aktiven državljan, ki tolče po vratih. A se ne zgodi nič, ker nihče ne tolče po vratih.«, alpinist Marko Prezelj pa: »Z virtualnim svetom so nas nategnili. Google earth, street view, vse vidimo. Ampak to je kot virtualni seks.«