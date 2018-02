Boj za »sršenje gnezdo«

Ljubljana – Medtem ko je nov rok za prijavo na razpis za direktorja UKC Ljubljana že potekel, se na delovnem in socialnem sodišču vrstijo obravnave v tožbah neizbranih kandidatov na prejšnjih razpisih.



Danes je bil na sodišču Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje, ki zahteva razveljavitev razpisa za generalnega direktorja UKC Ljubljana iz leta 2015 in izplačilo odškodnine v višini pet tisoč evrov s pripadki. Sodišče je njegov tožbeni zahtevek enkrat že zavrnilo, a mu je uspelo s pritožbo na višje sodišče. To je zahtevalo ponovno sojenje.



Pavlin zahteva razveljavitev razpisa, saj v obvestilu o tem, da ni bil izbran, niso bili navedeni vzroki za njegovo zavrnitev, prav tako ne podatek, zakaj ni bil vabljen na razgovor, zato meni, da je bil postopek diskriminatoren. Svoj boj za potegovanje za direktorski stolček bo podrobneje pojasnil v ponedeljek. Prepričan je, da izpolnjuje vse pogoje za vodenje ljubljanskega bolnišničnega »sršenjega gnezda«, zato se je na razpis prijavil še tretjič.



Potegoval se je tudi za delovno mesto direktorja Splošne bolnišnice Celje, ki ga je v ponedeljek zasedla nekdanja poslanka Margareta Guček Zakošek.



Druga, podobna zgodba



V četrtek bo na delovnem in socialnem sodišču prva obravnava v tožbi, s katero prav tako neuspeli kandidat na razpisu, nekdanji kirurg z opravljenim MBA Zvonko Hočevar, zahteva razveljavitev razpisa iz aprila 2016. Hočevar, ki se na razpise UKC za vodilni položaj sistematično prijavlja že od leta 2003, se je prijavil tudi na zadnjega. Tako kot Pavlin bo svoj program predstavil javno, morda bosta celo to storila na skupni konferenci.



Poleg njiju in sedanjega v. d. generalnega direktorja Aleša Šabedra sta se za vodenje UKC prijavila še dva kandidata. Franci Demšar, nekdanji obrambni minister in direktor javne agencije za raziskovalno dejavnost, ki se je že dvakrat poskusil zavihteti na vrh UKC in ga zaradi neizbire prav tako toži, se ni prijavil. Svet zavoda UKC Ljubljana bo novega generalnega direktorja izbral predvidoma 14. februarja.