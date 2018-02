Bolniki »zelo hitro« ostajajo pred vrati

Ljubljana – Zdravstveni sistem postaja absurden. Odkar so začele veljati »zelo hitre« napotnice, pregleda, denimo, dr. Andreja Marn Pernat, zdravnica in predstojnica oddelka za nefrologijo v UKC, tu in tam kakšnega bolnika mimo zakona. Zakaj?



»V petek izdana napotnica v ponedeljek, ko je bolnik prišel, ni več veljala. Naj ga pošljem domov, če mu odpovedujejo ledvice?« sprašuje zdravnica. Novi zakon z neizmerno natančnostjo ureja napotnice: tista z oznako »zelo hitro« mora biti vpisana v računalnik v štirih dneh, »redna« v dveh tednih. Če pacient to zamudi, napotnica zapade. Po vseh pravilih zdravnica pacienta ne sme pregledati, če nima veljavne napotnice, niti administratorka ga ne more vpisati v računalnik, če napotnica ne velja več, prav tako ne, če nima čakalne vrste za hitre napotnice. Na večini oddelkov v UKC je nimajo, niti v drugih bolnišnicah ne, saj imajo vse termine polne daleč vnaprej, nekateri celo za leto in več. »Zdravniki smo v etični stiski. Pripravljeni smo delati tudi popoldne,« je povedala, a odziva z ministrstva ni.



E-zdravje ne deluje



»Ker ni nobenih navodil, ravna vsaka klinika po svoje. Na nefrologiji smo odredili dodatnega zdravnika, ki pa smo ga vzeli drugje. Zdaj dela v ambulanti in ga ni več pri pacientih na oddelku. Ali pa je delal vso noč, za tem pa ostane še kar naprej v službi,« pojasni velike napore dr. Marn Pernatova. A kljub temu pregledajo le bolnike z nujnimi stanji, ki so bili po starem na vrsti v 24 urah.