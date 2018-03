Bolniki zgroženi zaradi pisanja o kardiokirurgiji

Celje – Pismo Društva za zdravje naroda in Društva na srcu operiranih Slovenije, v katerem nasprotujejo vzpostavitvi centra za kardiokirurgijo v Splošni bolnišnici Celje (SBC), je močno razburilo koronarne bolnike v Savinjski regiji. V klubih opozarjajo, da društvi ne moreta pisati v imenu vseh bolnikov, zmotila jih je tudi povezanost društev z MC Medicor.



Pismo sta društvi poslali Miru Cerarju s pojasnilom, da center za zdravljenje bolezni srca in ožilja v SBC ni potreben, saj da so dovolj trije, torej UKC Ljubljana, UKC Maribor ter Mednarodnim centrom Medicor. Štirje člani upravnega odbora društva za zdravje naroda so sicer povezani z Medicorjem. Predsednik društva Jožef Ivan Ocvirk je zatrdil, da je pismo nastalo samo zaradi skrbi za bolnike.