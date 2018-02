Bolnišnica dobila direktorico in izgubila člana sveta zavoda

Celje - Margareta Guček Zakošek, namestnica direktorja za prodajo v družbi Medis, članica SMC, bo po imenovanju v vladi nova direktorica Splošne bolnišnice Celje (SBC). Protikandidata Branka Gabrovca (SD) je izločila razpisna komisija.

Obrazložitev komisije je bila, da Gabrovec nima dovolj vodstvenih izkušenj. Na odločitev se bo najverjetneje pritožil. Gabrovec, ki je tudi član sveta zavoda SBC, je veljal za favorita za direktorja tretje največje bolnišnice. Bil je tudi kandidat za vršilca dolžnosti direktorja, vendar se je takrat prijavila tudi članica sveta zavoda Barbara Tiselj (SMC) in Gabrovcu je zmanjkal en glas. Tokrat je imel SMC novo železo v ognju, nekdanjo poslanko in državno sekretarko na gospodarskem ministrstvu Guček Zakoškovo.

Po naših informacijah je Gabrovec na današnji seji sveta zavoda povedal, ta del je bil zaprt za javnost, da je v zadnjih štirinajstih dneh doživel veliko pritiskov in klicev, naj odstopi od kandidature. Današnjo sejo je zapustil predčasno, takoj ko je razpisna komisija za zaprtimi vrati sporočila, da ne izpolnjuje razpisnih pogojev.

Gabrovec, ki je poleg dela na NIJZ med vodstvenimi izkušnjami omenil tudi vodenje zveze JKA (karate), pravi, da ima vsa dokazila: »Vlogo sem tudi dopolnil s pravnim mnenjem, da izpolnjujem vse pogoje glede vodstvenih izkušenj tako na delovnem mestu kot v drugih dejavnostih.« Dodal je, da svet zavoda zapušča: »V svetu zavoda, ki deluje protipravno, ne morem delovati. Verjetno se bom pritožil.«

Nadaljevanje investicije

Svet zavoda je Guček Zakoškovi namenil pet glasov, dve glasovnici sta bili neveljavni, en glas (Gabrovčev) ni bil oddan, en glas pa je dobila nekdanja direktorica ZD Šmarje pri Jelšah Irena Nunčič. Nobenega glasu ni dobil župan občine Dobrepolje Janez Pavlin.

Pričakovati je, da bo imenovanje Guček Zakoškove v vladi formalnost. Pravi, da bo njen ključni poudarek na nadomestni novogradnji SBC: »Potem pa nadaljnji razvoj specialnosti, kot sta urologija, kardiokirurgija, uravnoteženo poslovanje, ki bo cilj sanacijskega načrta, in gradnja dobre organizacijske klime.« Sindikati so odstopili od napovedanega 40-urnega delovnika, če bodo direktorja Marjana Ferjanca zamenjali, strokovni direktor Franci Vindišar pa je dejal, da se bo strokovni svet odločal na podlagi dejstev: »Menimo, da je bil postopek neustrezen in nepravičen. Pričakujemo konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Žal mi je, da nismo programov kandidatov mogli videti prej. Politika je prevzela odgovornost, upam, da je vse skupaj narejeno v dobro SBC.«