Bolnišnica dobila vršilca dolžnosti, Fides vztraja pri stavki

Celje – Potem ko je vlada dopoldne razrešila Marjana Ferjanca z mesta direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC), je svet zavoda popoldne za vršilca dolžnosti direktorja imenoval kardiologa Dragana Kovačića. Po načrtih naj bi bolnišnico vodil le nekaj tednov, saj bodo predvidoma že v soboto objavili razpis za direktorja.



Kovačić, ki so ga za v. d. direktorja imenovali prav na njegov 45. rojstni dan, pravi, da se na razpis ne bo prijavil. Vladna stran ga je za v. d. prepričala zaradi stabilnosti: »Če se je vlada odločila za menjavo vodstva, potem je najbolj smiselno, da to vmesno obdobje pokrije nekdo od notranjih članov, da zagotovi varnost. Moja naloga bo stabilno poslovanje, kakovostne zdravstvene storitve in da bo obravnava v SBC varna.«



Sindikate ne moti Kovačić, ampak dejstvo, da ne vedo, kaj se bo zgodilo mesec dni kasneje, ko naj bi dobili že novega direktorja, je dejala predstavnica Fidesa Mateja Grat: »Izbira v. d. je prišla iz vrst delodajalca, torej vlade. Da se je v korist bolnišnice kandidat strinjal, je razumljivo, mi ga spoštujemo in posredno podpiramo, vendar to ne spremeni dejstva, da gre za nesprejemljivo vmešavanje politike. Ne vemo, kaj si lahko obetamo v prihodnje.« Za zdaj še vztrajajo pri napovedi 40-urnega delovnika, vendar se morajo še uskladiti, pravi Gratova.



Znova bo razpravljal tudi strokovni svet, ki je zahteval, da vlada zamenja vse člane ustanovitelja v svetu zavoda SBC. Danes je razrešila le predsednika sveta zavoda Andraža Jaklja, ki pa je sejo sveta zavoda še vodil, saj novi članici Hedviki Stanič Igličar začne mandat teči jutri. Strokovni direktor Franci Vindišar o morebitnem svojem odstopu ter odstopu strokovnega sveta in predstojnikov pravi, da bodo še govorili: »Če bomo ocenili, da stanje ne omogoča strokovnega razvoja SBC, bomo podali odstopne izjave.«



Politična zamenjava?



Ferjanca so razrešili zaradi napačne prevedbe plač iz leta 2008 in ker SBC ni pravočasno sprejela finančnega načrta za lani. SBC ni edina bolnišnica, ki je s finančnim načrtom zamujala oziroma ga pripravila na predpostavki višjih cen zdravstvenih storitev, je pa edina, kjer so tudi zaradi tega zamenjali direktorja, kot to določa zakon. Ferjanc bo zaradi razrešitve predvidoma vložil tožbo, ko bo dobil sklep vlade. Članom sveta zavoda je ob koncu dejal, da bo čas pokazal, ali so se prav odločili: »Če bo zaradi te menjave bolnišnica lažje dobila novogradnjo, nove programe, razvoj, potem se s tem strinjam.«



Na razpis za direktorja se bodo kandidati lahko prijavili do 24. januarja, direktorja naj bi izbrali že 5. februarja.