Bolnišnica nad sindikalno zaupnico

Ljubljana – V Splošni bolnišnici Murska Sobota so uvedli postopek izredne odpovedi delovnega razmerja Tatjani Petek, nekdanji vodji kadrovske službe. Pogrom proti njej se je začel po tem, ko se je javno uprla vodstvu zavoda, ki je trdilo, da jim je svetovala nezakonito plačilo neizrabljenega dopusta.

Petnajstega marca so kriminalisti na območju Murske Sobote opravljali hišne preiskave. Iz anonimne prijave je bilo razvidno, da so si v bolnišnici nezakonito izplačali nadomestila za neizrabljeni letni dopust v višini 21.564 evrov. V letih 2015 in 2016 so ga izplačali direktorju Bojanu Korošcu in še 24 drugim zaposlenim.V bolnišnici so nenehno izražali prepričanje, da izplačila niso bila nezakonita, in dodali, da jim jih je svetovala tudi Petkova. Ta je njihove besede javno zanikala. Iz dokumentov je razvidno, da je bila proti takšnim izplačilom. V internem glasilu Modri dirkač je julija 2015, torej pred sprejeto odločitvijo o izplačilu, objavila svoje nestrinjanje s tem. Na dan kriminalističnih preiskav jo je obiskal zasebni detektiv, ki ga je najela bolnišnica. Izročil ji je nekaj osebnih stvari s prepovedjo opravljanja dela v postopku izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Huje naj bi kršila pogodbo o zaposlitvi.