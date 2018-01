Boris Pahor o življenju v taboriščih

V okviru projekta Šoa - spominjajmo se bo tudi letos veliko prireditev: kulturnih, muzejskih, raziskovalnih, izobraževalnih, napovedujejo v Sinagogi Maribor.

Danes bodo v okviru mednarodnega dneva spomina na holokavst, ki je 27. januarja, v Salonu uporabnih umetnosti v Mariboru ob 18. uri predstavili dokumentarni film Taborišče (avtor Mihael Toš). V filmu, ki nadgrajuje projekt virtualnih vodnikov po spomenikih nekdanjih koncentracijskih taborišč, govori o življenju v taborišču tudi slovenski priznani pisatelj Boris Pahor (v častitljivem 105. letu). Film bodo v soboto ob 19. uri predvajali še v Hotelu Mirta na Ptuju.

Ukradeno otroštvo v Mariboru

Tudi letos bo pod okriljem projekta Šoa - spominjajmo se potekalo veliko prireditev po Sloveniji − v Mariboru, Ljubljani, Lendavi, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, Brestanici, Radljah ob Dravi, pa tudi v zamejskih mestih od Gorice do Doberdoba, Gradca in Laafelda/Potrne, ki so jo včeraj odprli v mariborski sinagogi s spominsko prireditvijo Ukradeno otroštvo in gostujočo dokumentarno razstavo Auschwitz − kraj na Zemlji: Auschwitz Album. Častni pokrovitelj projekta Šoa - spominjajmo se 2018 je minister za kulturo Anton Peršak.

Holokavst je eden največjih in najhujših zločinov proti človeštvu, v njem je izgubilo življenje okrog šest milijonov judov, žrtve so bili tudi Romi, pripadniki slovanskih narodov in mnogi drugi, tudi tako imenovane nesprejemljive skupine in posamezniki. Ni šlo samo za poskus uničevanja narodov, ampak tudi za razčlovečenje, zato je dan spomina na žrtve holokavsta tudi opomin na moralni zlom človeštva, hkrati pa opozarja na pojave sovraštva in nestrpnosti, ki vodijo do zločinov proti človeštvu.