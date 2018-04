Brez cepljenja naprej v preteklost

Ljubljana - Vsako leto umre 1,5 milijona otrok zaradi bolezni, ki bi jih s cepljenjem lahko preprečili, in to večinoma v afriških, azijskih in južnoameriških državah. V Srbiji je v zadnjem letu za ošpicami zbolelo več kot 4500 ljudi, 13 jih je umrlo, med njimi majhni otroci, ki jih starši niso dali cepiti. In pri nas?

Na Kranjskem je leta 1890 umrlo 6600 otrok, mlajših od deset let. Visoko na lestvici vzrokov so bile nalezljive bolezni. Cepljenje je spremenilo vse. Danes zaradi bolezni, proti katerim se cepimo, ne umre nihče več. Slovenski otroci so obvezno cepljeni proti devetim boleznim. Kljub podatkom, ki govorijo v prid cepljenju, pa tej zaščiti proti boleznim zaupa manj kot polovica slovenskih mater, desetina pa ji izrecno nasprotuje. Le dobra polovica mater bi dala otroka cepiti, če cepljenje ne bi bilo obvezno, je pokazala raziskava, izvedena med letoma 2015 in 2017 pod vodstvom dr. Dejana Verčiča s fakultete za družbene vede v Ljubljani.

»Nasprotovanje cepljenju ima različne vzroke, od svetega egoizma, neznanja in strahu, do življenjskega stila, poslovnih, politično-moralnih pa vse do verskih vzrokov. To se dogaja v času, ko se zmanjšuje zaupanje v vse vrste avtoritet, vključno z univerzo in znanostjo,« ugotavlja Verčič. Družbeni mediji pa vzbujajo občutek, da je znanje o vsem dostopno vsakomur. A matere še vedno najbolj zaupajo zdravnikom (85 odstotkov) in sestram (74 odstotkov), je še pokazala raziskava.