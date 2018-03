Inšpekcija ne more porušiti niti lesenega stolpa

Kamnik, Godič – Jutri bosta lovski stolp v Godiču blizu Kamnika, menda gre za najvišjega na svetu, odprla predsednik državnega zbora Milan Brglez in veleposlanik ZDA Brent R. Hartley. Objekt, ki ga je gradilo podjetje Palmieri Matjaža Zormana, je najverjetneje črna gradnja, vendar se inšpekcijskim službam o tem v pol leta ni uspelo odločiti.

Inšpektorjem v bran lahko povemo, da je gradbenih, okoljskih in tudi drugih vrst inšpektorjev premalo glede na obseg dela. Država pa po drugi strani še naprej sprejema različne zakone in podzakonske akte, ki inšpekcijske službe le še bolj obremenjujejo in s tem iz njih ustvarja papirnate tigre. Eden takih je bila v zadnjem času sprememba uredbe o embalaži, ki določa, da morajo vsa podjetja, ki proizvajajo, uvažajo in prodajajo embalažo, poročati o količinah embalaže. S tem so ne samo razjezili in obremenili manjše podjetnike, ampak tudi (pre)obremenili okoljske inšpektorje, ki morajo izvajati nadzor nad to uredbo.

Podobno je tudi na delovnopravnem področju, na katerem statistika zaznava vse več kršitev, inšpektorat pa je že leta kadrovsko podhranjen. Čeprav je koalicija krepitev delovnega inšpektorata zapisala med svoje prioritete, je na koncu mandata prejšnji teden končno odobrila pet novih zaposlitev, ki pa so v resnici le kaplja v morje.

Odkar je družba Palmieri jeseni brez upravnih dovoljenj na kmetijskem zemljišču postavila najvišjo lovsko opazovalnico na svetu, gradbena inšpekcija še ne more z gotovostjo zatrditi, da gre za črno gradnjo. V Lovski zvezi Slovenije pravijo, da s tem objektom nimajo ničesar, ker da gre za razgledni stolp.»V zadevi razglednega stolpa v sklopu Eko resorta je bil decembra 2017 uveden inšpekcijski postopek IRSOP, ki še ni zaključen, zato dodatnih pojasnil v zvezi s tem še ni mogoče podati, saj bi s tem lahko prejudicirali odločitev inšpektorja,« so na naše poizvedovanje odgovorili z ministrstva za okolje in prostor (MOP). Na (pre)počasno delo pristojnega inšpektorata pa so najbolj zadovoljni v družbi Palmieri, ki bodo 18 metrov visok lesen objekt slovesno odprli v četrtek. Direktor omenjene družbeje povedal, da se bosta slovesnosti udeležila tudi ameriški veleposlanikin predsednik državnega zbora, ki je lani v tem nelegalnem naselju Eko resort že pozdravil udeležence prireditve starodobnikov.Takrat se Brglezu ni zdelo sporno, da se bo kot predstavnik zakonodajne veje oblasti udeležil prireditve v nelegalnem naselju, ker da je zadevo preveril pri organizatorju (družba Palmieri, op. p.), ki mu je dejal, »da se je proti odločbi inšpekcije pritožil«. Od takrat do danes se je spremenilo zgolj to, da je investitor postavil še en sporni objekt. Zorman nam je povedal, da so si najvišjo lovsko opazovalnico na svetu, ki čaka na vpis v Guinessovo knjigo rekordov, do zdaj ogledali tudi pristojni inšpektorji, ki pa niso ugotovili nič spornega. »Gradnja je legalna, vse dokler ne bodo inšpektorji ugotovili, da gre za nelegalni objekt. Tega pa ni ugotovil še noben,« je povedal Zorman in za jutri napovedal prihod še slovenskih, hrvaških, avstrijskih in italijanskih lovcev.Z delegacijo slovenskih lovcev se je zataknilo, saj jih pri ovekovečenju sporne gradnje gotovo ne bo na prizorišču. Direktor strokovne službe Lovske zveze Slovenije (LZS)pravi, da opazovalnica nima prav nič skupnega z lovom, saj nima niti dovoljenja za postavitev in se natančno ve, kakšne dokumente potrebuje tak objekt in kdo vse mora izdati soglasje. »Ta objekt pa nima prav nič. Res je, da smo bili med povabljenimi, a smo gospodu povedali, zakaj nas ne bo. Nekatere lokalne lovske družine so tudi že protestirale proti postavitvi tega objekta,« je povedal Žerjav. Predsednik Lovske družine Kamnikpa meni, da gre za turistični, ne za lovski objekt.Družba Palmieri je pred tremi leti na kmetijskem zemljišču in brez upravnih dovoljenj postavila 17 lesenih počitniških hišic, nekaj manjših objektov in brez dovoljenja postavila tudi cerkvico oziroma kapelico, ki nikoli ni bila pod drobnogledom inšpekcijskih služb. Gradbeno dovoljenje imajo pridobljeno zgolj za stranišče in kozolec, a je ta tudi predmet inšpekcijskih služb, ker ni skladen z izdanim dovoljenjem, saj je previsok. V njem pa so uredili gostinski lokal, ki obratuje brez uporabnega dovoljenja. Elektriko imajo do vseh objektov speljano po principu romskih naselij. Speljana je iz stranišča, ki je edini legalno zgrajeni objekt v Eko resortu. Z MOP so nam sporočili, da je odločba za odstranitev lesenega kozolca potrjena z odločbo drugostopenjskega organa in zdaj čaka na odločitev upravnega sodišča.Glede 17 lesenih hišic je MOP po pritožbi zadevo vrnil v ponovno odločanje. Po mnenju ministrstva še ni ugotovljeno dejansko stanje, ali so počitniške hišice objekti po ZGO-1, saj zavezanec zatrjuje, da gre za mobilne objekte. Dokaz povezanosti s tlemi pa je odločilen za uporabo materialnega predpisa, so po treh letih od postavitve hišic na novo odkrili na MOP.Glede sedmih manjših nastanitvenih hišic, ki so postavljene tudi na kmetijskem zemljišču, inšpekcija še ni odločila ničesar. Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je družbi Palmieri izdala odločbo, s katero je odredila odstranitev štirih objektov, ki so postavljeni brez vodnega soglasja na priobalno zemljišče in odredila pridobitev vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodotoka za namakanje zemljišč.Zavezanec se je proti odločbi pritožil. Pritožbeni organ je odločbo odpravil zaradi pomanjkljivosti v vodenju postopka in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja ter zadevo vrnil v ponovni postopek. Inšpektor v ponovnem postopku še ni ukrepal.