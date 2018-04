Briška občina malce po domače

Mužič: Vse nepravilnosti so odpravljene.

Goriška Brda - Računsko sodišče je občini Brda po reviziji dela za leto 2015 izreklo mnenje s pridržkom, češ da v nekaterih primerih ni poslovala v skladu s predpisi.

Kot med drugim navaja sodišče, je občina dodatek za povečan obseg dela izplačala za dela, ki ne sodijo med delovne naloge občine, kar v sedmih primerih pa od ponudnika pred sklenitvijo pogodbe ni pridobila izjave oziroma podatkov o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter v pogodbo ni vključila protikorupcijske klavzule.

Lokalna skupnost pri plačilu obveznosti iz proračuna tudi ni upoštevala plačilnih rokov, za nameček pa se je dolgoročno zadolžila s sklenitvijo dveh pogodb z obročnim odplačilom v višini skoraj 373.000 evrov, ne da bi upoštevala zakonske postopke zadolževanja občin.

Računsko sodišče je še navedlo, da se je po domače poslovalo pri delitvi denarja nepridobitnim organizacijam in društvom, saj ni bilo meril, s pomočjo katerih se izberejo prejemniki, in način njihove uporabe. Nekaterih zapisnikov niso podpisali predsedniki in člani komisije, nepopolnih vlog pa se ni zavrglo. Komisija pri ocenjevanju vlog ni upoštevala objavljenih meril.

Občina je za nameček izvajalcu kulturnega programa dodelila in izplačala 20.000 evrov, ne da bi se ta prijavil na javni razpis, dvema prejemnikoma na drugih področjih pa je dodelila sredstva v skupnem znesku 8.500 evrov, ne da bi izvedla javni razpis oziroma javni poziv. Sodišče je izdalo priporočila za izboljšanje poslovanja, občina pa včeraj navedb ni komentirala.

Na občini odgovarjajo, da razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti poslovanja v letu 2015, poslujejo v skladu s predpisi. "Vse ugotovljene nepravilnosti so bile že odpravljene med izvajanjem revizijskega postopka, tako da občina nima nobenih popravljalnih ukrepov. Priporočila računskega sodišča bo občina upoštevala pri nadaljnjem poslovanju," je pojasnil župan Franc Mužič.