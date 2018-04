Bruselj prejel slovensko pismo v zvezi z mediacijo, za zdaj brez komentarjev

Slovenija nadaljevanje sodnih postopkov proti LB in NLB na Hrvaškem ocenjuje kot kršitev evropskega in mednarodnega prava.

A. S. H., STA

Bruselj/Ljubljana – V evropski komisiji so potrdili, da so prejeli slovensko pismo s pozivom k mediaciji komisije v primeru sodnih postopkov proti NLB na Hrvaškem zaradi prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev LB. Nadaljnjih komentarjev za zdaj nimajo, so dodali.

Slovenija je pismo s pozivom komisiji k mediaciji poslala predsedniku evropske komisije Jean-Claudu Junckerju, prvemu podpredsedniku komisije Fransu Timmermansu, podpredsedniku Valdisu Dombrovskisu in komisarki za konkurenco Margrethe Vestager.

Slovenija pričakuje, da bo komisija poziv k mediaciji sprejela, ker je v preteklosti že odigrala dejavno vlogo pri sklepanju memoranduma o soglasju med slovensko in hrvaško vlado o vprašanju prenesenih deviznih vlog, poudarjajo v vladnem uradu za komuniciranje.

Komisija je po navedbah urada večkrat izrazila pripravljenost posredovati pri reševanju te problematike. Po mnenju Slovenije ima komisija ustrezno politično in strokovno avtoriteto tretje strani za uspešno izvedbo mediacijskega postopka.



Je Hrvaška kršila evropsko in mednarodno pravo?

Slovenija nadaljevanje sodnih postopkov proti LB in NLB na Hrvaškem ocenjuje kot kršitev evropskega in mednarodnega prava ter slovenskega ustavnopravnega reda. Poudarja, da je treba to vprašanje reševati v okviru nasledstvenih pogajanj.

Sporazum o vprašanjih nasledstva iz leta 2001 določa, da so jamstva federacije za devizne vloge nasledstveno vprašanje po nekdanji SFRJ. Poleg tega sta se državi z mokriškim memorandumom leta 2013 znova zavezali, da bosta rešitev poiskali v okviru nasledstvenih pogajanj.

V uradu vlade za komuniciranje še poudarjajo, da je hrvaško nespoštovanje obveznosti iz memoranduma z Mokric privedlo tudi do težav in zastoja v postopku prodaje NLB.

Medtem viri v uradu predsednika republike opozarjajo, da bi nadaljnje slovensko odlašanje s prodajo NLB lahko naredilo slab vtis v Bruslju, sploh zaradi pričakovanj, ki jih ima Ljubljana v zvezi z uveljavitvijo arbitražne odločitve o meji s Hrvaško. Sprašujejo se, ali je imela vlada, ki opravlja tekoče posle, sploh pooblastilo, da brez širših posvetovanj zaprosi Bruselj za mediacijo.