Burja, mraz in še država nad istrske oljke

Koper – Hud mraz in še hujša burja resno ogrožata oljkarske nasade v slovenski Istri. Termometer je ponekod pokazal tudi devet stopinj pod ničlo, burja pa brije do 130 kilometrov na uro. Kakšna bo škoda v nasadih, bodo oljkarji ocenjevali v času cvetenja. Dodatne težave bodo imeli, ker vlada inštitutu za oljkarstvo še vedno ni zagotovila denarja, s katerim bi nadomestili v požaru uničeno opremo.



Inštitut za oljkarstvo, ki deluje v okviru Znanstvenoraziskovalnega središča Koper (ZRC), so lani komaj dobro opremili, ko jim je jeseni požar uničil veliko opreme. »Imeli smo za več kot pol milijona evrov škode. Za novo opremo bo zavarovalnica povrnila približno 200.000 evrov, za staro pa le neamortiziran del, torej kakšnih 250.000 evrov premalo. Ministrstvo za kmetijstvo je sklenilo, da nam bo pomagalo. Tudi vlada je že decembra odločila, da nam bodo nakazali 195.000 evrov, toda v vladnih službah pravijo, da niso našli pravne podlage za nakazilo obljubljenega denarja,« je pojasnila vodja Inštituta za oljkarstvo Milena Bučar Miklavčič.

Ob vseh težavah, ki jih imajo, je zamuda po njenem mnenju dodaten hud udarec, saj bodo začasno izgubili status akreditiranega laboratorija za analize in testiranje vzorcev olja. Iztekel se jim bo konec marca in malo verjetno je, da bi do takrat lahko izpeljali analize, ki jih morajo. Mednarodni svet za oljkarstvo jim vsako leto pošlje določeno število vzorcev, ki jih morajo analizirati, da ostanejo akreditirani.

»Laboratorij na takšni ravni smo gradili 20 let, zdaj pa nam birokratske ovire grozijo, da ves ta trud na hitro zapravimo,« je povedala Milena Bučar Miklavčič, ki pravi, da so s sistematičnim laboratorijskim delom od leta 1992 ključno prispevali h kakovosti slovenskega oljčnega olja. Analize olja opravljajo tudi v postopkih nadzora slovenskih inšpektorjev ter za Češko in Slovaško. Direktor ZRC Koper Rado Pišot nam je pojasnil, da je denar v vladi rezerviran in da bodo o njem odločali na četrtkovi seji vlade.



Kako pomagati oljkam?



Specialistka za oljkarstvo in sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Irena Vrhovnik pravi, da sta nenavadno hud mraz in burja konec februarja lahko nevarna za oljke. »V Šaredu nad Izolo, denimo, so ponoči izmerili devet stopinj Celzija pod ničlo, v dolinah minus štiri ali šest. Ker je mraz prihajal postopoma in je bilo vreme suho, upamo, da stare oljke ne bodo prizadete. Precej večje tveganje je za lani ali predlanskim posajena drevesa, ki bi jih bilo najbolje oviti v kopreno ali vsaj ob koreninah dodatno ogrniti s prstjo. Nekaj škode bo naredila tudi močna burja, a posledice bomo lahko ocenili šele čez kakšna dva meseca, ko bodo oljke cvetele,« je povedala. Ogroženi so tudi mandljevci, saj so že skoraj vsi cveteli, marelice in zgodnje breskve.