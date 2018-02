Burja povzroča težave v prometu

Na delu hitre ceste Razdrto-Nova Gorica je promet prepovedan za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton.

Be. B., STA

Ljubljana - Vremenoslovci opozarjajo, da bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem presegali hitrost 100 kilometrov na uro. Zaradi burje je v Vipavski dolini prepovedan promet za kamp prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na hitri cesti Razdrto-Nova Gorica med cestninsko postajo Nanos in priključkom Selo, poroča prometnoinformacijski center.

Popoldne bo na Primorskem pretežno oblačno, pihala bo šibka do zmerna burja, ki se bo zvečer znova krepila. Drugod bo oblačno, občasno bo ponekod rahlo snežilo. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj Celzija.

Zaradi zimskih razmer je na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje, Podplanina in Petrina prepoved za priklopnike in polpriklopnike. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo, poroča prometnoinformacijski center.