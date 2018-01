C.M.A.K. dobil leto dni upanja

Cerkno – Cerkljanski mladinski klub C.M.A.K. se je za zdaj izognil izselitvi iz najemniške hiše, potem ko so lastniki iz Hotela Cerkno za leto dni prestavili njeno rušenje. Nove prostore bo za klub iskala občina, mladi pa se bodo morali vsaj za zdaj sprijazniti z začasno rešitvijo.



Tinčkaua bajta, kjer je lokalna skupnost najemala prostore za Center mladinske in alternativne kulture C.M.A.K., bo očitno stala še leto dni, saj so v Hotelu Cerkno spoznali, da bi domače kulturnike z rušitvijo spravili v nemogoč položaj. Z enostransko prekinitvijo najemne pogodbe in 90-dnevnim odpovednim rokom bi se morali iz hiše izseliti že konec prihodnjega meseca. Zdaj pa bodo že napovedani programi in aktivnosti mladinskega centra potekali nemoteno po prvotnih načrtih, je zadovoljen predsednik C.M.A.K. Matic Rijavec.

Pravi, da se od ustanovitve centra leta 1997 s prostorsko problematiko ne srečuje prvič: »Deset let ni bilo takšnega interesa za mladinski center kot zdaj, ko smo javnost obvestili po medijih. Bojim pa se, da se zaradi volitev spet ne bo nič premaknilo.« Center bo skupaj z lokalno skupnostjo aktivno iskal rešitve, vendar Rijavec opozarja, da bo ključna angažiranost občine. »Mi imamo lahko nešteto predlogov, vendar ne vemo, kaj si občina sploh lahko privošči. Poleg tega bi opravljali naloge, za katere je odgovoren nekdo drug,« pravi Rijavec. Z izgubo prostorov, ki so pogoj za status mladinskega centra, bi društvo izgubilo na razpisu pridobljen denar za delovanje, poleg tega so tu še drugi pogodbeni partnerji, opozarja.



Praznih hiš dovolj



C.M.A.K. je med prvimi organizacijami pri nas, ki jim je urad za mladino podelil status mladinskega centra, in sodi med najpomembnejša prizorišča mladinskega polja, pridobil je tudi status društva v javnem interesu v mladinskem sektorju. Društvo od leta 2012 tudi zaposluje.



Cerkljanski župan Jurij Kavčič trdi, da občina zdaj pospešeno išče morebitne lokacije. Praznih hiš je v naselju po njegovem dovolj, a vse niso primerne za izvajanje dejavnosti. »Pomagali bi si lahko tudi s starim gasilskim domom, ki ga bomo statično obnavljali. Možnost je tudi večnamenski center razen za koncerte. Najverjetneje bo treba najti začasno rešitev, saj bo eno leto prehitro minilo, da bi našli kaj dolgoročnega,« napoveduje župan.