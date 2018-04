Capo Grande je obet lepše prihodnosti

Koper – »Prepričan sem, da bo Kopru uspelo zgraditi to dvigalo in stolp. Vse moje nore zamisli uresničijo, ker niti niso drage, se lahko izvedejo, zastavim jih tako, da se jih da uresničiti. Capo Grande bi bilo mogoče zgraditi v nekaj mesecih,« je dejal svetovno znani arhitekt Massimiliano Fuksas.



Župan Boris Popovič je na sinočnji predstavitvi zmagovitega projekta o dvigalu, ki bo v prvi fazi povezalo morje in više ležeče naselje Markovec, in o 111 metrov visokem razglednem stolpu z restavracijo, sobami, barom, adrenalinskim toboganom in še čim dejal, da bo oboje zgrajeno najkasneje v dveh letih. Fuksas je skupaj s Sandijem Piršem zasnoval poševnemu stolpu v Pisi podobno, vendar povsem modernistično in uporabno spiralo sožitja med narodi.



Finančna konstrukcija



Gradbeno dovoljenje bo (kljub zapletom z lastništvom zemljišča, ki je v lasti Milana Mandariča in formalno tudi Francija Matoza) po njegovih predvidevanjih pridobljeno do jeseni. Na upravni enoti v Kopru se je začel postopek razlastitve Mandariča za približno 6000 kvadratnih metrov zemljišča, ki je ključno, da bi Markovec bolje povezali z obalo in starim mestom. Občina je po besedah Popoviča iz mehanizma celostnih trajnostnih naložb in mobilnosti že pridobila nekaj več kot tri milijone evrov evropskih sredstev, še približno toliko bo v dveh letih prispeval občinski proračun za dvigalo do višine približno 60 metrov. Za drugo fazo pa nameravajo na občini pridobiti zasebni kapital v višini od treh do šestih ali celo več milijonov evrov. »Pogovarjamo se s številnimi investitorji. Sploh ne dvomim, da se bo našel investitor, saj so stolpi v svetu velika turistična atrakcija in se vložki hitro povrnejo.«



Massimiliano Fuksas meni, da bo stolp privlačil množice. Ne zaradi avtorja projekta, ampak zaradi Kopra in morja. Stolp s spiralo je po njegovih besedah zmerno visok, vključen v profil bližnjega hriba in zlit z okoljem. »Spirala simbolizira dinamiko, daje možnost prihodnosti, ki se bo spremenila, in simbolizira srečanje med ljudstvi. Stolp pa je nagnjen, ker se priklanja zalivu in ljudem ob njem.«



Simbol



Popovič je spomnil, da so tudi Eifflovemu stolpu v Parizu mnogi močno nasprotovali, danes pa je prvi simbol mesta. Pojasnil je, da je Fuksasa spoznal že pred leti, ko ga je s pomočjo arhitekta Sandija Pirša obiskal v rimskem biroju, in že tedaj načrtoval povabilo v Koper. »Ne samo njega. Bili smo v stiku tudi z Zaho Hadid, s Tobio Scarpo, prizadevali smo si za povabilo Santiaga Calatrave, Renza Piana in drugih. Od teh načrtov še nisem odstopil. Ko nam bo uspelo zgraditi to dvigalo in stolp, bomo lažje prepričali za 'landmark' stolpnico v neposredni bližini Luke Koper. Nisem še zasledil, da bi kak tako pomemben arhitekt sodeloval na katerem natečaju v Sloveniji. Naši arhitekti niso toliko cenjeni, kot bi lahko bili, ker nam ne pride na pamet, da bi snovali arhitekturne dosežke, zaradi katerih bi ljudje prihajali k nam. Snovali bi dosežke svetovnih arhitektov, a tudi slovenskih, ki bi se tako bolj odprli svetu. Ne moremo se ravno pohvaliti z velikimi projekti. Rad bi, da bi se to spremenilo. Upam, da s tem prebijamo led. Ne samo Plečnik in Fabiani. Tudi danes imamo velike talente, a jim ne damo možnosti. Ne zavedamo se, da moramo danes delati zgodovino,« je dejal koprski župan. Zanikal je, da bi bil on dal ime stolpu Capo Grande: »To ime mi sploh ni blizu. Raje bi videl, da bi mu rekli Stolp miru.« Arhitekt Fuksas, čigar predniki so iz Litve, Avstrije in Francije, pa je dejal: »Capo Grande mi je bolj všeč kot Stolp Fuksas.«