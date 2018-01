Cariniki predstavili stavkovne zahteve, za Svizom prvi krog pogajanj

Ljubljana - Po valu stavkovnih zahtev javnega sektorja so danes svoje predstavili tudi v sindikatu državnih organov (SDOS), ki se 24. januarja pridružujejo stavki druge pogajalske skupine javnega sektorja, katere del so.

Razočarani so, da je vlada kršila temeljna pravila enotnega sistema plač v javnem sektorju in da se je ločeno pogajala s posameznimi sindikati, ki so s stavkovnimi grožnjami dosegli mnogo več, kot se je njim uspelo dogovoriti za pogajalsko mizo.

Zato so se v začetku meseca preoblikovali v stavkovni odbor za izvedbo stavke v državni upravi, upravah pravosodnih organov in samoupravnih lokalnih skupnostih, agencijah ter zavodih.

Dodatne stavkovne zahteve

Skupnim zahtevam javnega sektorja v sindikatu dodajajo še svoje lastne: izplačilo letne nagrade 1000 evrov vsem uslužbencem finančne uprave, izplačilo 20 odstotkov od bruto plače zaradi konkurenčne klavzule, ugodnejšo opredelitev pogojev upokojevanja, kot jih imajo druge poklicne skupine, premik nekaterih poklicev, ki sicer nimajo zadostne izobrazbe, v višjo tarifno skupino, premik delovnih mest, ki so primerljiva z uradniškimi, iz plačne skupine J v skupino C, izplačilo jubilejne nagrade za 40 let dela in odpravo novonastalih anomalij pri plačilu (višjih) svetovalcev, kontrolorjev in inšpektorjev.

Protest pred vlado

Stavka se bo začela 24. januarja ob polnoči in predvidoma trajala 24 ur oziroma do izpolnitve zahtev.

Medtem bodo zagotavljali minimum delovnega procesa in varovali ljudi in premoženje. Če bodo nadrejeni kakorkoli ovirali stavko, bo stavkovni odbor pripravil radikalnejše stavkovne aktivnosti.

Zaposleni bodo stavkali na svojih delovnih mestih oziroma skupnih prostorih organov, vodstva organizacij sindikata SDOS, ki združuje tako zaposlene v državni upravi kot tudi carinike, se bodo v Ljubljani udeležila protesta, ki se bo pričel ob 11. uri in ob 12.05 nadaljeval pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi.

Branik pred orožjem in nevarno hrano

Kot je pojasnil Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov, se država premalo zaveda nezavidljivega socialno-ekonomskega položaja carinikov. Vsi zaposleni v javnem sektorju so po njegovih besedah lani prejeli več kot 100 milijonov evrov za delovno uspešnost, cariniki pa so od tega dobili le drobtinice, četudi v državno blagajno s svojim pobiranjem davkov prispevajo več kot 15 milijard.

Sekretarka SDOS Ana Jakopič, predsednik SDOS Frančišek Verk in predsednik sindikata carinikov Dušan Pečnik. Foto: S. H./Delo

Poleg tega v javnosti vlada zmotno mišljenje, da so edini varnostni organ te države policisti, a glavo na tnalu nosijo tudi cariniki, ki branijo zunanjo carinsko mejo EU in nas varujejo pred vnosom orožja in nezdrave prehrane.

»Tudi mi smo ogroženi, vsakodnevno nas napadajo, nam grozijo, tožijo za velike zneske in nas linčajo na družbenih omrežjih,« je opisal Dušan Pečnik, predsednik sindikata carinikov.

Opozoril je tudi na kadrovsko podhranjenost tega organa in na visoko povprečno starost zaposlenih, ki presega 50 let.

Štrukelj zadovoljen s pogajanji

Dopoldne so se končala prva pogajanja med ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem, ministrico za izobraževanje Majo Makovec Brenčič in predstavniki sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz). Njegov glavni tajnik Branimir Štrukelj je bil z njihovim potekom zadovoljen. Kot je pojasnil, niso bila dolga, so pa bila konstruktivna, saj sta se ministra pripravljena pogajati.

V sindikatu so vladnima predstavnikoma predstavili vse potrebne argumente in podatke ter primerljivost z drugimi poklici, ki jim vladna stran ni nasprotovala.

Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviz. Foto: S. H./Delo

»Pripravljeni smo na iskanje rešitev. Želimo si, da se pogajanja uspešno končajo pred izvedbo stavke, a ne glede na to so priprave nanjo v polnem teku,« je razložil Štrukelj. Če dogovora ne bo, bo stavka potekala 14. februarja.

Zdaj je namreč na potezi vlada, ki bo na svoji prihodnji seji v četrtek predvidoma opravila razpravo, naslednji dan pa v Svizu pričakujejo že nov krog pogajanj - takrat bodo najverjetneje znani tudi novi vladni pogajalci - ki naj bi se v prihodnje odvijala dvakrat na teden. Na skupna pogajanja o zadevah, ki se tičejo vrednotenja izobraževanja, ne pristajajo je še dejal Štrukelj, kar je orisal z vrednotenjem razredniškega dela. Spomnil je, da se je vlada ločeno pogajala že s policisti, zdravniki in gasilci.

Za povečavo kliknite na infografiko.

»Naše delo je v resnici slabše vrednoteno, kar je pred časom potrdil tudi premier Miro Cerar, danes je upravičenost zvišanja plač potrdila tudi ministrica za izobraževanje,« je še povedal.

Pristojna ministrica je po koncu prvih pogajanj napovedala, da želi s sodelovanjem v njih preprečiti stavko. Prihodnji teden bo pogajalska izhodišča zato posredovala ministrstvu za javno upravo, nato pa bodo zasnovali pogajalsko skupino in začeli z intenzivnimi pogajanji.

Izobraževanje je po njenih besedah eno od ključnih družbenih podstati in tisto področje, ki potrebuje ustrezno vrednotenje dela, za kar si bo vlada močno prizadevala.