Cekuta zaradi poslabšanja zdravja  spet v Sloveniji

Ju. P.

Ljubljana - Slikar Jure Cekuta, eden od obsojencev v zadevi Patria, je po poročanju Radia Slovenija pred dnevi v Sarajevu, kjer je lani zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini, padel v globoko komo, ki sta jo povzročila hiperglikemija oziroma nenaden porast sladkorja v krvi in živčni zlom. To je potrdil njegov odvetnik Duško Tomić. Včeraj so ga zato z rešilcem pripeljali v Slovenijo na nadaljnje zdravljenje, saj mu v sarajevski bolnišnici niso mogli zagotoviti ustreznega zdravljenja.

Odvetnik je še dejal, da je izjava pravosodnega ministra, da ga lahko zaprejo, če se vrne v Slovenijo, zelo negativno vplivala na zdravje 67-letnega slikarja in se mu je tako zdravstveno stanje vseskozi slabšalo. Tridesetega decembra je padel v globoko komo. Odpeljali so ga v klinični center v Sarajevu, kjer se je po petih dneh zbudil, a je imel vidne težave pri govoru in je bil v izjemno slabem stanju. Po pogovoru z njegovim sinom so se odločili, da ga odpeljejo na zdravljenje v Slovenijo, in sicer v Celje, je še poročal Radia Slovenija.