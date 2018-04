Cenejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Be. B., STA

Ljubljana – Akcija cepljenja Zdravo v naravo bo tokrat v štirih slovenskih mestih ponujala ugodnejše cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Cena cepljenja v Ljubljani, Mariboru, Celju in Slovenj Gradcu bo povsod enaka, 20 evrov za odrasle in otroke. V Ljubljani in Mariboru se je za cepljenje treba naročiti, medtem ko v Celju in Slovenj Gradcu naročanje ni potrebno.

Cilj povečanja precepljenosti

Kot so sporočili organizatorji akcije Zdravo v naravo, se bodo s prihodom pomladi v gozdovih, na travnikih, v mestnih parkih in na domačih vrtovih ponovno prebudili klopi. Ker je Slovenija endemsko območje za klopni meningoencefalitis, ta mesec zdravstveni domovi v Ljubljani, Celju, Mariboru in Slovenj Gradcu v okviru akcije Zdravo v naravo s ciljem povečevanja precepljenosti organizirajo cepljenje proti tej nevarni bolezni po ugodnejši ceni.

Zdravstveni domovi pozivajo, da ljudje s seboj prinesejo tudi cepilno knjižico, če jo imajo.

Organizatorji akcije Zdravo v naravo so sporočili, da se bodo s prihodom pomladi v gozdovih, na travnikih, v mestnih parkih in na domačih vrtovih ponovno prebudili klopi. Foto: Shutterstock

V Ljubljani se je cepljenje po ugodnejši ceni že začelo in bo potekalo do 26. aprila, in sicer pri vseh osebnih zdravnikih, ki delujejo v okviru Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana.

V Mariboru bo akcija potekala pod okriljem Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Za cepljenje se bo treba naročiti, kar lahko storijo tudi prebivalci drugih krajev in tisti, ki imajo izbranega osebnega zdravnika zunaj ZD Maribor.

V Celju je prvi val akcije Zdravo v naravo potekal že v začetku marca, drugi val pa bodo v ZD Celje izvedli v soboto. Za cepljenje se v Celju ni treba naročiti in je prav tako na voljo vsem, ne le tistim, ki imajo tu izbranega osebnega zdravnika.

Tudi v Slovenj Gradcu je prvi val akcije potekal že marca, z drugim valom pa bodo v ZD Slovenj Gradec nadaljevali v petek in soboto, naročanje ni potrebno.