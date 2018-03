»Cerarjeva koalicija ni veljala za reformno«

Šp. B., STA

Ljubljana – Odstop premiera Mira Cerarja po mnenju ekonomistov in gospodarstvenikov ne bo imel večjih posledic za gospodarstvo in finančne trge, saj do rednih parlamentarnih volitev ni več daleč. Še najbolj negotova se jim zdi usoda pogajanj z javnim sektorjem glede dviga plač, negotov pa je tudi prihodnji razvoj dogodkov glede NLB in projekta drugi tir.

V javnem pismu, naslovljenim na premiera v odhodu, so se oglasili tudi »atentatorji«, kot so sami sebe poimenovali v Sindikatu žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper. Cerarju očitajo, da jih je izkučeval iz svojih političnih odločitev, zaradi česar Luki Koper grozi, da ji bodo velik del posla spreljali sosedi Italijani, saj sosedi Avstrijci pospešeno gradijo 9 milijard vreden projekt železniške povezave do italijanskih pristanišč. »Kaj to pomeni za Slovenijo, se ve, adijo visoki dobički, adijo milijoni za državni proračun, od katerih dobivaš plačo tudi ti in tvoji sodelavci, ki so pomagali skuhati to čorbo,« so še ostro zapisali.

Gospodarstveniki odločitev spoštujejo

Predstavniki gospodarskih združenj ne pričakujejo večjih negativnih učinkov odstopa premierja Mira Cerarja, saj so se volitve že tako bližale. Opozarjajo pa, da novo vlado čaka veliko dela, od izpeljave projekta drugega tira in socialnega dialoga do davčne in drugih reform. Po besedah izvršnega direktorja Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Gorana Novkovića je bil Cerarjev odstop »pričakovan in tudi nepričakovan«. »Seveda so to težke odločitve in nihče vnaprej noče predvideti, da se bo kaj takega zgodilo. Vendar je očitno, da je bil premier pod hudim pritiskom,« je ocenil.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole je medtem izpostavil socialni dialog. Med razlogi za Cerarjev odstop namreč vidi »popolno nerazumevanje socialnega dialoga«. »Tudi na delodajalski strani smo imeli tako z njim, predvsem pa z nekaterimi njegovimi ministri, zmeraj velike težave,« je spomnil.

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Cerarjevo odločitev spoštujejo. »Glede na to, da smo tako rekoč tik pred volitvami, ocenjujemo, da odstop ne bo bistveno vplival na slovensko gospodarstvo,« so zapisali za STA. »So se pa v zadnjem obdobju vlagali številni zakoni prehitro in brez ocene njihovega vpliva na slovensko gospodarstvo, s čimer se v OZS nismo strinjali,« so dodali. V luči pritiskov oziroma apetitov javnega sektorja po višjih plačah je odstop Cerarja lahko celo pozitiven: »V OZS smo ves čas opozarjali, da bo morebitno povišanje mase plač v javnem sektorju na koncu moralo nositi gospodarstvo. To pa seveda pomeni zmanjšanje konkurenčnosti in zaviranje gospodarske rasti, kar bi bilo slabo za celotno državo.«

V Združenju Manager odstop predsednika vlade razumejo kot posledico odločitve vrhovnega sodišča v zvezi z referendumom o drugem tiru, saj je bil ta projekt vladi gospodarska prioriteta, z odločitvijo »pa se je vrnil na začetno točko«. »Združenje Manager podpira izgradnjo drugega tira, saj Slovenija in slovensko gospodarstvo potrebujeta sodobno, zmogljivo in mednarodno vpeto železniško infrastrukturo. Z izgradnjo zmogljivejše železniške infrastrukture časovno zaostajamo že dve desetletji, modernizacija se bo s tem še dodatno zavlekla,« je za ocenila izvršna direktorica združenja Saša Mrak.

Brez političnih in gospodarskih posledic

Cerarjev odstop po ocenah ekonomista Marka Jakliča ne bo imel večjih političnih ali gospodarskih posledic. Do parlamentarnih volitev namreč ni več daleč, poleg tega pa slovenski finančni trg ni dovolj razvit, da bi se na njem lahko ustvarjala stabilnost ali nestabilnost, je prepričan. »Ne vem pa, kako bo s stavkovnim valom. Nanj ima odstop lahko določene posledice, saj vlada na tem področju zdaj ne bo operativna. Koliko bodo sindikati kazali svoje mišice, bomo še videli,« je dejal in dodal, da bi to za gospodarstvo kratkoročno vendarle lahko pomenilo določene stroške.

Veliko bolj negotova je po Jakličevem mnenju nadaljnja usoda NLB in projekta drugi tir. Pogajanja z evropsko komisijo glede NLB bi se po njegovih ocenah morala nadaljevati, drugi tir pa je negotov. Spomnil je, da je črpanje evropskih sredstev pogojeno z določenimi časovnimi okviri, o možnostih uspeha dodatnih pogajanj pa je po njegovih besedah težko ugibati.

Da bo imel Cerarjev odstop omejen vpliv na kapitalske trge in gospodarske razmere, meni tudi glavni ekonomist skupine Alta Sašo Stanovnik. Junija se namreč obetajo redne volitve, poleg tega pa »ta koalicija tako ali tako ni veljala za reformno in se je pravzaprav bolj izogibala večjim odločitvam«.

»Na neki način je ta odstop samo potrditev tega, da bodo številna vprašanja o drugem tiru, NLB in plačah javnih uslužbencev nerešena oziroma preložena na naslednjo vlado. Zna pa biti zaradi tega dogodka predvolilna tekma bolj burna in zanimiva,« je ocenil. Še najbolj neposreden vpliv ima lahko odstop po Stanovnikovih ocenah na Luko Koper, a je tudi v tem primeru težko oceniti, kako bi lahko zaplet z referendumom vplival na vrednost delnice. »Za NLB pa to pomeni ohranitev statusa quo do nadaljnjega,« je še dejal Stanovnik.

Tudi analitik KD Skladov Primož Cencelj odstopu ne pripisuje posebnega vpliva na finančne trge. Glede NLB je ocenil, da »ni bila samo v premierovih rokah, temveč gre za splošno vladno zgodbo«. Kot bolj nejasno vprašanje je izpostavil dvig plač, ki ga zahtevajo sindikati. »Če bi se pogajanja in stavke preložili na naslednjo vlado, bi bilo to mogoče zelo dobro za javne finance,« je dodal.

Na Cerarjev odstop so se odzvali tudi v NLB. Kot so zapisali v dnevnem pregledu finančnih trgov, je bila premierjeva odločitev presenetljiva, a na slovenski finančni trg ni pomembneje vplivala.