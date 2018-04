Češki kirurgi bodo še naprej delali v UKC

Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni 1. maja ne bo začel delovati, zato bodo v ljubljanskem kliničnem centru primorani privoliti v predloge, ki so jih dali v praški bolnišnici. Ti pa za bolnike s prirojenimi srčnimi napakami niso optimalni.



V nekaterih podrobnostih ti predlogi spominjajo na sodelovanje z izraelskim kirurgom Davidom Mishalyjem. Ker ta v UKC ni bil redno navzoč, je to povzročalo težave, ki so se odražale v ugovoru vesti zdravnikov in pozneje v mednarodnem nadzoru. V njem je navedeno, da se možnost, da kirurg operira le nekajkrat na mesec, medtem ko je dejavnost v preostalem času odvisna od mlajšega kirurga ali specializanta, ne bi smela več ponoviti, saj je povzročila popoln nered.